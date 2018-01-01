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Новости

сегодня, 12:30

На Шереметевском проспекте в Иванове состоится Молебен памяти убиенных Вифлеемских младенцев

Цель - привлечение внимания горожан к проблемам абортов и растления несовершеннолетних

11 января «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» проводит традиционный ежегодный Молебен памяти убиенных Вифлеемских младенцев. Цель - привлечение внимания ивановцев к проблемам абортов и растления несовершеннолетних, в защиту традиционных нравственных и семейных ценностей.

Молебен состоится в 18.00 на Шереметевском проспекте в сквере у областной научной библиотеке (возле часовни Казанской иконы Божией Матери).



ключевые слова: молебен
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									norita								
							
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  • сегодня, 12:53
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							И ничто не меняется за 2000 лет. Власти и господствующая религия привлекают внимание к себе путем накручивания фейковых историй, якобы произошедших в древности. А вот Николай , он же Санта-Клаус разрушил вполне себе реальных греческий храм. Кароч, все как обычно. Борьба религий за мировое господство								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • сегодня, 17:49
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							Всегда удивлялся, как это Ирод Великий, который почил в 4 в. до н.э. умудрился преследовать иисуса, который, по преданию, родился четырьмя годами позже... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 13:43
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							Хоть бы кто когда сказал - а когда и где торжествовали традиционные нравственные и семейные ценности?
    
Я надеюсь хоть дорогу перекрывать не будут по нашим традициям?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivnff37								
							
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  • сегодня, 13:50
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							А кости Матрёны привезут опять ,она мне очень понравилась в прошлый раз!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 14:32
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							хахахахахахаххахаха, и это в 21 веке								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ta4kamafin								
							
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  • сегодня, 15:23
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							Бабу Ягу запретили а другие сказки пробивают. Неправильно это.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Пломбирка								
							
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  • сегодня, 16:09
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							Чо?!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района
				
сегодня, 16:49

				

				Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района 
								

					
	 В торжественном пуске голубого топлива принял участие глава региона
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого
				
сегодня, 11:59

				

				Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого 
								

					
	 Более 100 сотрудников завода остались без работы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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