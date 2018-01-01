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сегодня, 12:30
На Шереметевском проспекте в Иванове состоится Молебен памяти убиенных Вифлеемских младенцев
Цель - привлечение внимания горожан к проблемам абортов и растления несовершеннолетних
11 января «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» проводит традиционный ежегодный Молебен памяти убиенных Вифлеемских младенцев. Цель - привлечение внимания ивановцев к проблемам абортов и растления несовершеннолетних, в защиту традиционных нравственных и семейных ценностей.
Молебен состоится в 18.00 на Шереметевском проспекте в сквере у областной научной библиотеке (возле часовни Казанской иконы Божией Матери).
ключевые слова: молебен
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Я надеюсь хоть дорогу перекрывать не будут по нашим традициям?