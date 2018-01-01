Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:12

Пострадавшим при обрушении дома юрьевчанам поступили первые 10 млн рублей на приобретение жилья

20 квартир уже подобрано

Сегодня, 10 января, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с пострадавшими при обрушении жилого дома в Юрьевце. Глава региона сообщил, что первый транш субсидии на приобретение жилья для пострадавших уже поступил из областного бюджета Юрьевецкому району.

«Первые деньги для покупки квартир - это 10 миллионов рублей - накануне Юрьевецкому району перечислены. И все необходимые средства будем перечислять и впредь. Как мне доложил глава, 20 квартир уже подобрано, их сейчас проверяют, чтобы юридически все было чисто и законно», - сказал Станислав Воскресенский.

По информации главы района Юрия Тимошенко, подбор жилья для пострадавших продолжается.

Напомним, 28 декабря врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский поручил обеспечить перевод первого транша бюджету Юрьевецкого района в первые рабочие дни 2018 года.

Пострадавшим, утратившим в результате обрушения имущество, выплачена компенсация из средств резервного фонда правительства Ивановской области. Кроме того, компенсационные выплаты предусмотрены и из бюджета района.



ключевые слова: дом обрушение пострадавшие субсидия жилье транш
  • оцените новость:
  • (2)
  • 953
  • 2







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Николай Васильевич								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошая новость!
    
рассказажите и о перспективах жителей обрушившегося от взрыва газа дома в Ильинском, которые так ничего и не получили, кроме мизерной выплаты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									3737								
							
    • 
							
  • 3 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кстати да, интересно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района
				
сегодня, 16:49

				

				Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района 
								

					
	 В торжественном пуске голубого топлива принял участие глава региона
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							620						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого
				
сегодня, 11:59

				

				Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого 
								

					
	 Более 100 сотрудников завода остались без работы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4895						
    •