Пострадавшим при обрушении дома юрьевчанам поступили первые 10 млн рублей на приобретение жилья

20 квартир уже подобрано

Сегодня, 10 января, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с пострадавшими при обрушении жилого дома в Юрьевце. Глава региона сообщил, что первый транш субсидии на приобретение жилья для пострадавших уже поступил из областного бюджета Юрьевецкому району.

«Первые деньги для покупки квартир - это 10 миллионов рублей - накануне Юрьевецкому району перечислены. И все необходимые средства будем перечислять и впредь. Как мне доложил глава, 20 квартир уже подобрано, их сейчас проверяют, чтобы юридически все было чисто и законно», - сказал Станислав Воскресенский.

По информации главы района Юрия Тимошенко, подбор жилья для пострадавших продолжается.

Напомним, 28 декабря врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский поручил обеспечить перевод первого транша бюджету Юрьевецкого района в первые рабочие дни 2018 года.

Пострадавшим, утратившим в результате обрушения имущество, выплачена компенсация из средств резервного фонда правительства Ивановской области. Кроме того, компенсационные выплаты предусмотрены и из бюджета района.

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