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Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого
Более 100 сотрудников завода остались без работы (фото)
В конце 2017 года прекратило выпуск продукции единственное в Ивановской области предприятие по производству мороженого - ООО «Кинешемский городской молочный завод». Оборудование законсервировано. Более 100 человек остались без работы. Об этом сообщает интернет-портал Кинешемец.RU и приводит комментарий ситуации директора молокозавода Алексея Стулова:
«В течение полугода мы проводили переговоры с потенциальными партнерами. К сожалению, эти переговоры растянулись, и на данный момент еще нет никакого результата. Производственные мощности, чтобы делать мороженое под своей торговой маркой, хотела бы взять в аренду одна из торговых сетей, а также предприятие, находящееся в Сибири, которое желает разместить производство в Центральном федеральном округе, что им удобнее по логистике. Сейчас оборудование не продано и находится на предприятии. Вопрос не закрыт и перед летним сезоном станет известно будет ли возобновлено производство и в каком виде мы пойдем дальше».
Ранее «Кинешемский городской молочный завод» выпускал более 20 наименований продукции: вафельные стаканчики и рожки, мороженое на палочке, брикеты, «семейное» мороженое в большой упаковке под торговыми марками «То, что надо», «5+», «Волшебный рожок», «Солнышко», «Минхолод», «Очень, всегда, для самых». В 2016 году выручка предприятия доходила до 85 млн рублей.
Основной учредитель завода, по информации Кинешемец.RU - выдающийся советский фигурист, двукратный чемпион мира и Европы Андрей Миненков.
Фото: Кинешемец.RU
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Тут по телеку всё одного деда крутят - дык он и щук ловит, и стерхов и амфоры древнегреческие, кого хош через бедро кинет, а шайб в хокеё забивает - щто мама не горюй! И тоже говорят фирмой руководит...Тока не понял чё она выпускает...
Кто конкретно из чиновников не устраивает?