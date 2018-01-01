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Новости

сегодня, 11:59

Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого

Более 100 сотрудников завода остались без работы (фото)

В конце 2017 года прекратило выпуск продукции единственное в Ивановской области предприятие по производству мороженого - ООО «Кинешемский городской молочный завод». Оборудование законсервировано. Более 100 человек остались без работы. Об этом сообщает интернет-портал Кинешемец.RU и приводит комментарий ситуации директора молокозавода Алексея Стулова:

«В течение полугода мы проводили переговоры с потенциальными партнерами. К сожалению, эти переговоры растянулись, и на данный момент еще нет никакого результата. Производственные мощности, чтобы делать мороженое под своей торговой маркой, хотела бы взять в аренду одна из торговых сетей, а также предприятие, находящееся в Сибири, которое желает разместить производство в Центральном федеральном округе, что им удобнее по логистике. Сейчас оборудование не продано и находится на предприятии. Вопрос не закрыт и перед летним сезоном станет известно будет ли возобновлено производство и в каком виде мы пойдем дальше».

Ранее «Кинешемский городской молочный завод» выпускал более 20 наименований продукции: вафельные стаканчики и рожки, мороженое на палочке, брикеты, «семейное» мороженое в большой упаковке под торговыми марками «То, что надо», «5+», «Волшебный рожок», «Солнышко», «Минхолод», «Очень, всегда, для самых». В 2016 году выручка предприятия доходила до 85 млн рублей.

Основной учредитель завода, по информации Кинешемец.RU - выдающийся советский фигурист, двукратный чемпион мира и Европы Андрей Миненков.

Фото: Кинешемец.RU



ключевые слова: производство завод мороженое
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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									ymik								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Очень жаль, хорошее мороженое было. В последнее время его охотно раскупали в "Магнитах".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На углу ленина 88 киоска мороженое нет который 36 лет назад был, а теперь и завод закрылся. :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									некто								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							фигуристы  должны заниматься  тем что  у них  лучше  получается , но только не бизнесом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Executor								
							
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  • сегодня, 13:26
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    • 
										+1
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							Ему больше шестидесяти лет, о чем вы говорите?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							И я о том же. Талантливый человек талантлив во всём! 
    
Тут по телеку всё одного деда крутят - дык он и щук ловит, и стерхов и амфоры древнегреческие, кого хош через бедро кинет, а шайб в хокеё забивает - щто мама не горюй! И тоже говорят фирмой руководит...Тока не понял чё она выпускает...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Владимир Щелкунов								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дедушке этому пора бы уже на пенсию и на покой,дорогу молодым,как говорится. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я вам не Уточка								
							
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  • сегодня, 17:53
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Щас. Этот талантливый во всех отношениях дед всех нас переживет и никому не даст таскать каштаны из огня. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вета Громова								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошо год начали!!! Пищевую промышленность надо развивать, это выгодно, а у нас только всё закрывают. И люди остались без работы... Чиновники, вот чем надо заниматься, а не штаны в креслах протирать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex100								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кому её надо развивать? Фигуристам?
    
Кто конкретно из чиновников не устраивает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пичаль-тоска. Хорошо хоть в Сирии налаживается... налаживалось...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Пломбирка								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот настоящий итог трех месяцев работы нового губернатора.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							посадили дурачка на трон, надели на него колпак, бейте его все кому не лень... нашли козла отпущения!!!!))))))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Шнурик								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да чего вы ноете вечно? Закон рынка: крупная рыба съела маленькую. Как в розничной продажах идет процесс расширения сетевых магазинов (лента, магнит, пятерочка, леруамерлен и т.д.), так и в производственной сфере происходит тоже самое. Надо с этим смириться и подстраиваться под новые правила игры. Не можешь создать свою сеть - стань ее частью)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							какой рынок? не  может быть рынка, когда царь без царька в голове на галерах гребет!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • сегодня, 16:23
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    • 
										-1
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							Сразу куча диванных экспертов нашли виновного в закрытии предприятия.Покупайте больше этого мороженного, просите покупать соседей , родных , близких и тд. На какие шиши завод будет выпускать продукцию , если ее мало покупают ?Но для вас это не главное.Важно трындеть не выходя из коммуналки , жалея   денежек на лакомство.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я вам не Уточка								
							
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  • сегодня, 17:56
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							А где покупать местную продукцию,  не напишите? В магазины местный производитель попастьпопасть практически не может. Мороженое вологодское,  московское, нижегородское, челябинское.. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я вам не Уточка								
							
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  • сегодня, 17:56
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А где покупать местную продукцию,  не напишите? В магазины местный производитель попастьпопасть практически не может. Мороженое вологодское,  московское, нижегородское, челябинское.. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • 54 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все нормально-скоро выборы-вот тогда заживем по настоящему! И без мороженного.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района
				
сегодня, 16:49

				

				Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района 
								

					
	 В торжественном пуске голубого топлива принял участие глава региона
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого
				
сегодня, 11:59

				

				Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого 
								

					
	 Более 100 сотрудников завода остались без работы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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