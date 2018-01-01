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Новости

сегодня, 11:40

В Ивановской области впервые пройдет олимпиада по итальянскому языку

11 января в Ивановской области стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится по 23 предметам. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа олимпиады, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года. Участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, будут приглашены на заключительный этап олимпиады.

В этом году впервые в регионе пройдет олимпиада по итальянскому языку.

Все олимпиады начинаются в 09.00. Большинство олимпиад будет проходить на базе Ивановского госуниверситета.

Первым испытанием регионального этапа станет олимпиада по французскому языку. В ней примут участие 19 учеников. В рамках теоретического тура школьникам будет предложено выполнить лексико-грамматический тест, задания на понимание устного и письменного текстов, а также поучаствовать в конкурсе письменной речи. Практический тур олимпиады состоится 12 января в устной форме. Участники смогут показать не только знание языка, но и творческий подход к выполнению заданий.

Следующая олимпиада будет проводиться по праву - 13 января. В ней примут участие 69 школьников.

Напомним, в прошедшем году в региональном этапе олимпиады участвовал 1051 учащийся. На всероссийском этапе олимпиады Ивановскую область представляли 20 обучающихся, 5 из них стали призерами олимпиады, а один школьник – победителем (информатика).



ключевые слова: школьники олимпиада итальянский язык
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