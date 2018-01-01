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На территории 235-го Ивановского ракетного полка отреставрировали и освятили часовню
Помощь в реставрации оказал депутат Ивгордумы (фото)
На территории 235-го Ивановского ракетного полка в Тейковском районе состоялась торжественная церемония освящения часовни, названной в честь Рождества Христова. В мероприятии принял участие депутат ивановской городской думы Николай Натурин, который оказал помощь в реставрации часовни к Рождеству.
По словам народного избранника, вновь открытая часовня должна стать символом нравственно-духовных ценностей для тех, кто служил, служит и будет служить в воинской части. «В этот светлый праздник я хочу пожелать ракетчикам силы духа и крепкой веры в себя и свое Отечество. Пусть отреставрированная часовня, освящённая сегодня, станет сердцем Ивановского ракетного полка», - сказал Николай Натурин, поздравляя военнослужащих с праздником Рождества Христова и освящения часовни.
Фото: Ивгордума
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Комментарии (3)
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- kinoсегодня, 11:43Крестов и попов всё больше, а еды всё меньше.
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- нектосегодня, 12:40уж не там ли служил замполитом слава сверчков ))) как допустили такое
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- noritaсегодня, 12:54Прально, болванов должно быть больше, а стадом легче управлять
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