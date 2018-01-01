На территории 235-го Ивановского ракетного полка отреставрировали и освятили часовню

Помощь в реставрации оказал депутат Ивгордумы (фото)

На территории 235-го Ивановского ракетного полка в Тейковском районе состоялась торжественная церемония освящения часовни, названной в честь Рождества Христова. В мероприятии принял участие депутат ивановской городской думы Николай Натурин, который оказал помощь в реставрации часовни к Рождеству.

По словам народного избранника, вновь открытая часовня должна стать символом нравственно-духовных ценностей для тех, кто служил, служит и будет служить в воинской части. «В этот светлый праздник я хочу пожелать ракетчикам силы духа и крепкой веры в себя и свое Отечество. Пусть отреставрированная часовня, освящённая сегодня, станет сердцем Ивановского ракетного полка», - сказал Николай Натурин, поздравляя военнослужащих с праздником Рождества Христова и освящения часовни.

Фото: Ивгордума

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