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Новости

сегодня, 11:31

На территории 235-го Ивановского ракетного полка отреставрировали и освятили часовню

Помощь в реставрации оказал депутат Ивгордумы (фото)

На территории 235-го Ивановского ракетного полка в Тейковском районе состоялась торжественная церемония освящения часовни, названной в честь Рождества Христова. В мероприятии принял участие депутат ивановской городской думы Николай Натурин, который оказал помощь в реставрации часовни к Рождеству.

По словам народного избранника, вновь открытая часовня должна стать символом нравственно-духовных ценностей для тех, кто служил, служит и будет служить в воинской части. «В этот светлый праздник я хочу пожелать ракетчикам силы духа и крепкой веры в себя и свое Отечество. Пусть отреставрированная часовня, освящённая сегодня, станет сердцем Ивановского ракетного полка», - сказал Николай Натурин, поздравляя военнослужащих с праздником Рождества Христова и освящения часовни.

Фото: Ивгордума



ключевые слова: армия полк РПЦ часовня депутат
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									kino								
							
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  • сегодня, 11:43
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							Крестов и попов всё больше, а еды всё меньше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									некто								
							
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  • сегодня, 12:40
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							уж  не там ли служил  замполитом    слава  сверчков  )))  как  допустили  такое 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									norita								
							
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  • сегодня, 12:54
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							Прально, болванов должно быть больше, а стадом легче управлять								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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