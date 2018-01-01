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Новости

сегодня, 11:12

Ивановцы стали призерами Рождественского турнира по плаванию

Соревнования проходили в Нижнем Новгороде

5-6 января в Нижнем Новгороде проходил Рождественский турнир по плаванию, в котором приняли участие спортсмены из детско-юношеской спортивной школы № 10 города Иваново.

Юный ивановский пловец Никита Ханин выиграл две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине среди спортсменов 2006 года рождения и стал бронзовым призером на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

Серебро на дистанции 100 метров вольным стилем среди спортсменов 2006 года рождения завоевал Евгений Одинцов. Также у Евгения бронзовые медали на дистанциях 200 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем.

Второе место среди спортсменов 2007 года рождения на дистанции 100 метров комплексным плаванием занял Кирилл Малышев.

Бронзовые медали завоевала ивановская команда в смешанных эстафетах 4х50 метров вольным стилем и комплексным плаванием.

Подготовили ивановских спортсменов тренеры-преподаватели Павел Кашинцев и Светлана Суханова.



ключевые слова: спорт плавание
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