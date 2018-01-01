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Новости

сегодня, 10:56

23-летняя автомобилистка получила травмы в ДТП в Ивановской области

Девушку доставили в больницу (фото)

Автоавария произошла 9 января около 17.30 на 2-м километре автодороги Курьяново-Ново-Талицы в Ивановском районе. 42-летний житель Волгореченска не справился с управлением автомобиля «Рено Сандеро», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Х-Рей», за рулем которой находилась 23-летняя девушка. Она получила сотрясение мозга и вывих кисти. Пострадавшую доставили в 7-ю ивановскую горбольницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, оба водителя были трезвы.



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 11:30
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										+1
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							Получается что Рено крепче нашей новой супер Лады)))Раз в Рено ни кто не пострадал)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Маг								
							
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  • сегодня, 12:38
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										+1
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							судя по фото, рено вообще целое (фары горят, деформации не видно)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илья Кочергин								
							
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  • сегодня, 17:00
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										+1
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							Скорее всего, на фото не тот Рено, с которым столкновение было. Повреждённый рено на фото не попал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kino								
							
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  • сегодня, 11:44
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										+1
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							ждём-с высер яндарбиева								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 16:49

				

				Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района 
								

					
	 В торжественном пуске голубого топлива принял участие глава региона
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого
				
сегодня, 11:59

				

				Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого 
								

					
	 Более 100 сотрудников завода остались без работы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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