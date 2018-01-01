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23-летняя автомобилистка получила травмы в ДТП в Ивановской области
Девушку доставили в больницу (фото)
Автоавария произошла 9 января около 17.30 на 2-м километре автодороги Курьяново-Ново-Талицы в Ивановском районе. 42-летний житель Волгореченска не справился с управлением автомобиля «Рено Сандеро», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Х-Рей», за рулем которой находилась 23-летняя девушка. Она получила сотрясение мозга и вывих кисти. Пострадавшую доставили в 7-ю ивановскую горбольницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, оба водителя были трезвы.
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (4)
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- Тутошний Ясегодня, 11:30Получается что Рено крепче нашей новой супер Лады)))Раз в Рено ни кто не пострадал)
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- Ивановский Магсегодня, 12:38судя по фото, рено вообще целое (фары горят, деформации не видно)
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- Илья Кочергинсегодня, 17:00Скорее всего, на фото не тот Рено, с которым столкновение было. Повреждённый рено на фото не попал.
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- kinoсегодня, 11:44ждём-с высер яндарбиева
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