23-летняя автомобилистка получила травмы в ДТП в Ивановской области

Девушку доставили в больницу (фото)



Автоавария произошла 9 января около 17.30 на 2-м километре автодороги Курьяново-Ново-Талицы в Ивановском районе. 42-летний житель Волгореченска не справился с управлением автомобиля «Рено Сандеро», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Х-Рей», за рулем которой находилась 23-летняя девушка. Она получила сотрясение мозга и вывих кисти. Пострадавшую доставили в 7-ю ивановскую горбольницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, оба водителя были трезвы.

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