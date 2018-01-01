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сегодня, 10:35
Ивановский зоопарк принимает хвойные деревья для животных
Объявлена ежегодная акция «Новогодняя ель»
Ивановский зоопарк объявил о начале ежегодной акции «Новогодняя ель». В зоопарке принимаются новогодние ели, сосны, другие хвойные деревья, ранее украшавшие помещения. Обязательное условие: все деревья должны быть очищены от новогодних украшений. Ели и сосны пойдут на корм копытным животным, некоторым птицам и даже хищникам.
«Хвоя от новогодних ёлок является не только источником витаминов, но и игрушкой для детёнышей, а для взрослых - комфортной лежанкой. Часть елок станет отличным украшением вольеров», - говорится в сообщении пресс-службы ивановского зоопарка.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 30-09-58.
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