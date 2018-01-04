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Новости

сегодня, 10:14

Конкурс видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017»: последний день голосования

Предварительная тройка претендентов на «золотые» призы

Завершается голосование по конкурсу видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017». Весь год вы присылали в нашу редакцию интересное видео, которое сами снимали. Мы отобрали 21, на наш взгляд, лучший ролик. И сейчас вы выбираете из них трех победителей. Для этого надо просто зайти на страницу с конкурсом (ссылка на нее указана вверху главной страницы сайта как рубрика «Народный корреспондент – 2017») и проголосовать за понравившиеся видео. Победят ролики, получившие наибольшее количество голосов.

3 ПОБЕДИТЕЛЯ НАШЕГО КОНКУРСА ПОЛУЧАТ НОВОГОДНИЕ «ЗОЛОТЫЕ» ПОДАРКИ ОТ МЕДИАГРУППЫ «БАРС».

Голосование будет прекращено сегодня, 10 января 2018 года, в 24:00.

Награждение победителей состоится 12 января 2018 года.

Сейчас тройка лидеров голосования выглядит так:

1.     Видеозапись падения дерева на женщину с ребенком

2.     Ролик о том, как водитель фуры помог бабушке перейти дорогу

3.     Запись видеорегистратора, на которой лось выскочил перед машиной среди многоквартирных домов

Впрочем, этот список претендентов на победу может поменяться. Голосуем! До конца дня еще есть время.



ключевые слова: видеоролик конкурс
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