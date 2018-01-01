Еще один неосторожный курильщик устроил пожар в квартире в Ивановской области

Сгорела мебель и постельные принадлежности

Сообщение о возгорании в 46-й квартире дома №119 на улице Демьяна Бедного в областном центре поступило на пульт дежурного 9 января в 20.04. Когда на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, в квартире горела мебель и постельные принадлежности на площади 5 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате пожара никто не пострадал. Как сообщает отдел надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стала неосторожность при курении.



Ранее мы сообщали, что 8 января из-за неосторожного курения загорелся жилой частный дом в селе Чернцы Лежневского района. Этот пожар закончился трагически: погиб мужчина 1947 года рождения.

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