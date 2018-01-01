Похожие новости
-
вчера, 18:29Неосторожное курение стало причиной гибели жителя Ивановской области
-
(0)
- 1809
- 0
-
Новости
сегодня, 09:54
Еще один неосторожный курильщик устроил пожар в квартире в Ивановской области
Сгорела мебель и постельные принадлежности
Сообщение о возгорании в 46-й квартире дома №119 на улице Демьяна Бедного в областном центре поступило на пульт дежурного 9 января в 20.04. Когда на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, в квартире горела мебель и постельные принадлежности на площади 5 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате пожара никто не пострадал. Как сообщает отдел надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Ранее мы сообщали, что 8 января из-за неосторожного курения загорелся жилой частный дом в селе Чернцы Лежневского района. Этот пожар закончился трагически: погиб мужчина 1947 года рождения.
- оцените новость:
-
(0)
- 1050
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 17:35Глава Вичугского района ушел в отставку
-
(0)
- 1315
сегодня, 16:49Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района
В торжественном пуске голубого топлива принял участие глава региона
-
(1)
- 618
сегодня, 12:12Пострадавшим при обрушении дома юрьевчанам поступили первые 10 млн рублей на приобретение жилья
20 квартир уже подобрано
-
(2)
- 953
сегодня, 11:59Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого
Более 100 сотрудников завода остались без работы (фото)
-
(2)
- 4891