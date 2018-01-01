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сегодня, 18:29
Неосторожное курение стало причиной гибели жителя Ивановской области
Пожар в частном доме произошел в селе Чернцы (видео)
Трагедия услучилась в девятом часу утра 8 января на улице Фабричной в селе Чернцы Лежневского района. Загорелся жилой частный дом. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Во время пожара погиб мужчина 1947 года рождения.
«В настоящее время проводится доследственная проверка. Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении», - сообщил корреспонденту IvanovoNews начальник отдела дознания ГУ МЧС по Ивановской области Олег Эсатов.
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