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Новости

сегодня, 18:00

Началось обсуждение проектов по реконструкции площади Ленина в Иванове

Пока представлено 4 варианта из 10 (фото)

Сегодня в соцсетях появились фотографии 4 проектов с предложениями по изменению одной из центральных площадей областного центра. Всего же эскизов - 10. Выполнены они студентами ивановского художественного училища. Но список проектов может стать значительно шире. Первые 4 уже выставлены на публичное голосование в группе «Городская среда Иваново» ВКонтакте. Лучший, то есть набравший наибольшее количество голосов, проект будет в последующем реализован. Правда, конкретно когда - неизвестно. Даже даты окончания голосования инициаторы пока не называют.

После того, как с проектом реконструкции определятся, на него составят смету, и будут искать средства. Не исключено, что реконструкцию проведут за счет спонсоров. Но все будет зависеть от суммы и поддержки от ивановской мэрии. Идею в администрации, кстати, поддерживают активно.

В своих проектах, которые уже выставлены на обсуждение, студенты предлагают засадить площадь Ленина туями, разбить так называемые сухие фонтаны, то есть бьющие прямо из земли, и поставить весьма урбанистические лавочки. Кстати, памятник Ленину, судя по эскизам, на площади останется.

К слову, идейными вдохновителями создания и обсуждения проектов реконструкции площади являются организаторы городского селфи-маршрута.



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ключевые слова: площадь реконструкция проекты
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Предлагаю вместо памятника ленина поставить памятник конькову с соответствующим переименованием проспекта. :) Один хрен. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 30 минут назад
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да стереть нах эту пл.Ленина, превратить ее в аллею, что б негде было митинги устраивать, что б и в мыслях не осталось у людей о социализме и социальной справедливости!!!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							У нас давно это всё построено. :) Это вы там за забором мучаетесь. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:32
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уже 4 "бесплатных" проектов приготовили. Выбирайте)) Там в мерии еще праздники) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
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  • сегодня, 19:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Вот остальные не подъсуетились. Когда то наверно кто то на это денег скинул. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Миха79								
							
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  • сегодня, 19:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Вахтанг,хоть от памятника Ленина отстаньте,а тому кого предлагаете ставьте у себя,в лечебнице или где вы там.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 19:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Его часто заменяют (Вахтанг). 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • 41 минуту назад
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    • 
										0
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							Илия, головка у коня, давай тогда тебе памятник вместо ильича. :) Один хрен. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • 44 минуты назад
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    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А я к нему и не пристаю. :) Привозите, ставьте у нас на участке. :) А то летом гуляем, лень обратно в здание бежать по нужде малой, а тут какое-никакое прикрытие. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:35
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все помнят план - схему привокзальной площади ? Какие там были павильоны - остановки ? .На деле - четыре столба обтянутые поликарбонатом.
    
Где , показанный ранее в план - схеме подвесной трамвай у " Серебки " ?
    
Не надо желаемое выдавать за действительное.Недавно здесь показали план - схему Кокуя.. Красиво только на бумаге .Показали и забыли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не мути воду подпиндосина!!! верным путем идем под мудрым руковоством Путина!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									RJezuz								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не вижу на чертежах огромной церкви, занимающей половину площади.
    
Странно. Как-то не по-ивановски.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • 1 минуту назад
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    • 
										0
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							А карту глянуть? :) В каком месте там Собор Парижской Богоматери-то втыкать? :) Там косогор уже лет 60, если не больше подпирает Дом Энергетиков (№47) и №43 частично. :) Они далеко не в лучшем состоянии и перенос трассы подальше от края оврага запланирован ещё черте-когда, на линию домов там по чётной стороне посмотрите. :) Только 102-й и выбивается из ряда. :) Там на углу Пограничного переулка и Маркса высотка как раз уже строиться, очень похоже что под его расселение. :) И тогда можно наконец будет решить эту старую засаду. :) Полоумный селфист прожекты может выдвигать какие угодно, да только как он будет получать разрешение на реализацию этих художеств в полосе отвода магистрали общегородского значения? :) Там памятник переносить ещё придётся куда-то, этим бы озаботились лучше. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута
				
сегодня, 16:36

				

				Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута 
									
								

					
	 На голосование выставлено 9 проектов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
				
сегодня, 11:41

				

				Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание 
								

					
	 Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов»
				
сегодня, 11:03

				

				В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов» 
									
								

					
	 В нем ивановцы смогут пообщаться в том числе со знаменитыми героями «Звездных войн» - R2D2 и BB8 (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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