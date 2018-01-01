Началось обсуждение проектов по реконструкции площади Ленина в Иванове

Пока представлено 4 варианта из 10 (фото)

Сегодня в соцсетях появились фотографии 4 проектов с предложениями по изменению одной из центральных площадей областного центра. Всего же эскизов - 10. Выполнены они студентами ивановского художественного училища. Но список проектов может стать значительно шире. Первые 4 уже выставлены на публичное голосование в группе «Городская среда Иваново» ВКонтакте. Лучший, то есть набравший наибольшее количество голосов, проект будет в последующем реализован. Правда, конкретно когда - неизвестно. Даже даты окончания голосования инициаторы пока не называют.

После того, как с проектом реконструкции определятся, на него составят смету, и будут искать средства. Не исключено, что реконструкцию проведут за счет спонсоров. Но все будет зависеть от суммы и поддержки от ивановской мэрии. Идею в администрации, кстати, поддерживают активно.

В своих проектах, которые уже выставлены на обсуждение, студенты предлагают засадить площадь Ленина туями, разбить так называемые сухие фонтаны, то есть бьющие прямо из земли, и поставить весьма урбанистические лавочки. Кстати, памятник Ленину, судя по эскизам, на площади останется.

К слову, идейными вдохновителями создания и обсуждения проектов реконструкции площади являются организаторы городского селфи-маршрута.















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