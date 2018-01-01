Вокруг ивановского мини-приюта «Александрина» разгорелся громкий скандал

Зоозащитники эвакуировали более 30 животных (скандальное видео)

Более 30 животных эвакуировали зоозащитники из ивановского мини-приюта «Александрина». В арендованном частном доме супружеская пара содержала около 50 животных (собак, морских свинок, белок). По словам волонтёров, собаки жили в условиях антисанитарии и голодали. Однако хозяева другого мнения. На место также выезжали сотрудники полиции.

Подробности об этой истории смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС». А пока предлагаем вашему вниманию то самое скандальное видео, снятое зоозащитниками в мини-приюте и наделавшее столько шума в соцсетях.

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