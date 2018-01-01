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Новости

сегодня, 17:45

Вокруг ивановского мини-приюта «Александрина» разгорелся громкий скандал

Зоозащитники эвакуировали более 30 животных (скандальное видео)

Более 30 животных эвакуировали зоозащитники из ивановского мини-приюта «Александрина». В арендованном частном доме супружеская пара содержала около 50 животных (собак, морских свинок, белок). По словам волонтёров, собаки жили в условиях антисанитарии и голодали. Однако хозяева другого мнения. На место также выезжали сотрудники полиции.

Подробности об этой истории смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС». А пока предлагаем вашему вниманию то самое скандальное видео, снятое зоозащитниками в мини-приюте и наделавшее столько шума в соцсетях.



ключевые слова: животные собаки приют скандал
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									gordimon								
							
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  • сегодня, 18:26
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    • 
										-1
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							как же вы задолбали со своими псинами. народу жрать нечего,  вы отводите общественность от реальных проблем								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ты докажи, что ты лучше собаки. :) Где доказательства? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зачем Вы тыкаете того кого не знаете? Вам доказывать никто ничего не собирается. Лучше собака или змея даже китайцы не решили. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так не доказывай, ты кто такой? :) Китаец или эскимос? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совершенно с Вами согласна, собачья тема уже надоела. Полякова уже реально к Вахтангу надо. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • 33 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Привозите, мы с дядей хорошему человеку всегда рады. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:29
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    • 
										0
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							Поляков, почему тут видео вк, ютюб уже путнадзор закрыл штоле? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута
				
сегодня, 16:36

				

				Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута 
									
								

					
	 На голосование выставлено 9 проектов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
				
сегодня, 11:41

				

				Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание 
								

					
	 Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов»
				
сегодня, 11:03

				

				В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов» 
									
								

					
	 В нем ивановцы смогут пообщаться в том числе со знаменитыми героями «Звездных войн» - R2D2 и BB8 (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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