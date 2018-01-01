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сегодня, 17:45
Вокруг ивановского мини-приюта «Александрина» разгорелся громкий скандал
Зоозащитники эвакуировали более 30 животных (скандальное видео)
Более 30 животных эвакуировали зоозащитники из ивановского мини-приюта «Александрина». В арендованном частном доме супружеская пара содержала около 50 животных (собак, морских свинок, белок). По словам волонтёров, собаки жили в условиях антисанитарии и голодали. Однако хозяева другого мнения. На место также выезжали сотрудники полиции.
Подробности об этой истории смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС». А пока предлагаем вашему вниманию то самое скандальное видео, снятое зоозащитниками в мини-приюте и наделавшее столько шума в соцсетях.
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Комментарии (7)
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- gordimonсегодня, 18:26как же вы задолбали со своими псинами. народу жрать нечего, вы отводите общественность от реальных проблем
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 18:28А ты докажи, что ты лучше собаки. :) Где доказательства? :)
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- Ili yaсегодня, 18:50Зачем Вы тыкаете того кого не знаете? Вам доказывать никто ничего не собирается. Лучше собака или змея даже китайцы не решили.
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- Bахтанг_Камикадзe36 минут назадТак не доказывай, ты кто такой? :) Китаец или эскимос? :)
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- 99dсегодня, 19:35Совершенно с Вами согласна, собачья тема уже надоела. Полякова уже реально к Вахтангу надо.
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- Bахтанг_Камикадзe33 минуты назадПривозите, мы с дядей хорошему человеку всегда рады. :)
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 18:29Поляков, почему тут видео вк, ютюб уже путнадзор закрыл штоле? :)
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