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31.12.2017 10:42Два человека погибли в Юже
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В Ивановской области задержан подозреваемый в двойном убийстве
Ранее задержанный уже был судим за аналогичное преступление
Как мы сообщали ранее, 31 декабря 2017 года при тушении пожара в одной из квартир на улице Стандартные дома в Юже были обнаружены тела двух человек: 64-летнего мужчины и его 85-летней матери. У обоих имелись колото-резаные раны шеи и груди. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
По данным следствия, смертельные ножевые ранения потерпевшим нанес один из гостей хозяина квартиры в результате возникшего в ходе распития спиртных напитков конфликта.
Как сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области, подозреваемый в двойном убийстве задержан. Им оказался 31-летний житель Южи, не имеющий постоянного источника дохода, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство. Проводятся следственные действия.
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