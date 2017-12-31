В Ивановской области задержан подозреваемый в двойном убийстве

Ранее задержанный уже был судим за аналогичное преступление

Как мы сообщали ранее, 31 декабря 2017 года при тушении пожара в одной из квартир на улице Стандартные дома в Юже были обнаружены тела двух человек: 64-летнего мужчины и его 85-летней матери. У обоих имелись колото-резаные раны шеи и груди. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, смертельные ножевые ранения потерпевшим нанес один из гостей хозяина квартиры в результате возникшего в ходе распития спиртных напитков конфликта.

Как сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области, подозреваемый в двойном убийстве задержан. Им оказался 31-летний житель Южи, не имеющий постоянного источника дохода, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство. Проводятся следственные действия.

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