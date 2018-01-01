Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута

На голосование выставлено 9 проектов (фото)

Ивановский сэлфи-маршрут в этом году может пополнится новыми арт-объектами. Причем, горожане сами смогут выбрать, какие композиции украсят улицы областного центра. В интернете представлены проекты и открыто голосование. Оно проходит в группе «Городская среда Иваново» в соцсети ВКонтакте.

Вниманию ивановцев представлено 9 проектов. Все они разработаны студентами ивановского художественного училища. Под каждой фотографией открыто голосование. Вопросов всего два: нравится или нет.

Из предложенных проектов пока определились два неоспоримых лидера. Это, во-первых, объект «Волна», выполненный из металла и сети. Его предполагаемое местоположение - у Банного моста. Во-вторых, - фигура «Стеклянный сад». Она представляет собой прозрачный куб, наполненный экзотическими растениями. Её также планируют разместить на набережной Уводи.

В ближайшее время обещают добавить еще несколько интересных проектов. Организаторы говорят, что по итогам голосования выберут лучшие, согласуют с администрацией их местоположение и займутся поиском средств на воплощение идей в жизнь. Вполне вероятно, что установлены они будут уже в этом году.

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