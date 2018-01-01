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Новости

сегодня, 16:36

Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута

На голосование выставлено 9 проектов (фото)

Ивановский сэлфи-маршрут в этом году может пополнится новыми арт-объектами. Причем, горожане сами смогут выбрать, какие композиции украсят улицы областного центра. В интернете представлены проекты и открыто голосование. Оно проходит в группе «Городская среда Иваново» в соцсети ВКонтакте.

Вниманию ивановцев представлено 9 проектов. Все они разработаны студентами ивановского художественного училища. Под каждой фотографией открыто голосование. Вопросов всего два: нравится или нет.

Из предложенных проектов пока определились два неоспоримых лидера. Это, во-первых, объект «Волна», выполненный из металла и сети. Его предполагаемое местоположение - у Банного моста. Во-вторых, - фигура «Стеклянный сад». Она представляет собой прозрачный куб, наполненный экзотическими растениями. Её также планируют разместить на набережной Уводи.

В ближайшее время обещают добавить еще несколько интересных проектов. Организаторы говорят, что по итогам голосования выберут лучшие, согласуют с администрацией их местоположение и займутся поиском средств на воплощение идей в жизнь. Вполне вероятно, что установлены они будут уже в этом году.



ключевые слова: арт-объект селфи-маршрут проекты голосование
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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  • 
								
									alex_x								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Преподаватель Колобов, обратите внимание на Демина и Захарову, у ребят проблемы с единицами измерения :-) 200мм это 20 см								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Волтер Митти								
							
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  • сегодня, 17:32
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										-1
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							ну небольшой такой арт-объектик 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:01
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Там, похоже, у всех проблемы. Все идеи закончились на стеклянном кубике. Волна - тоже неизвестно, как её реализует сварщик. Не получилась бы поделкой из металлолома, как uBaHoBo на Ленина. Остальные проекты вообще ниочём. Пирамида в кольце и творения Малевича и Пикассо - что в этом красивого и оригинального? И преподаватель Колобов выставил это на конкурс, вместо того, чтобы честно сказать, что с фантазией у этих "художников" большая проблема.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									VIVAVOVA								
							
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  • сегодня, 18:22
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										+1
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							Боже упаси!!! 
    
Облик города под угрозой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 18:33
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										0
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							Мне одному кажется, что дерево любви похоже на траурный венок на оградке?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • сегодня, 19:22
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										0
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							Волна интересна (нечто подобное есть в Берлине, кажется, только там целая игровая площадка), нам бы тоже такую, пусть и тыренная идея. Покрытие не должно быть травяное, во-первых, вытопчут, во-вторых, нечего грязь развозить на площадке, должна быть резиновая крошка.Куб - спорный, не понятно, что там будет зимой. Остальное убого, как раз хватит студенту сдать зачет и забыть о своём творении.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • сегодня, 19:26
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										+1
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							Пусть дома у себя ставят такое. Или на даче. Не надо наш город уродовать.
    
Наркоманы чёртовы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута
				
сегодня, 16:36

				

				Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута 
									
								

					
	 На голосование выставлено 9 проектов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
				
сегодня, 11:41

				

				Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание 
								

					
	 Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов»
				
сегодня, 11:03

				

				В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов» 
									
								

					
	 В нем ивановцы смогут пообщаться в том числе со знаменитыми героями «Звездных войн» - R2D2 и BB8 (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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