Как в 2018 году изменятся тарифы, акцизы, пенсии и цены

Новый год - это всегда новые законы и нормативные акты, которые серьезно влияют на жизнь людей. В стране выросли пенсии, департамент энергетики Ивановской области утвердил новые тарифы на электроэнергию и стоимость платы за вывоз мусора, а рост акцизов на топливо непременно повлечет удорожание бензина.

Страховую пенсию повысили на 3,7%. Причем, индексация произошла уже с 1 января, в прежние годы к этой мере государство прибегало месяцем позже. Прибавка небольшая, но статистика уверяет, что инфляция в стране еще ниже. Отметим, что повышение не коснется работающих пенсионеров.

Также уже изменили и стоимость услуги по вывозу мусора. Удивительно, но цена стала ниже, и теперь плата составляет 86 рублей 54 копейки с человека.

А вот электроэнергия прогнозируемо стала дороже. Тариф скакнул сразу на 5%, и с 1 июля собственники квартир без электроплит будут платить по 4 рубля 28 копеек за киловатт-час.

Ситуацию для семейных бюджетов вряд ли исправит рост минимального размера оплаты труда, тем более новые акцизы на разную группу товаров заведомо приведут к увеличению цены на них.

Все подробности государственных инициатив смотрите на этой неделе в программе «Губернский наблюдатель» на телеканале «БАРС».

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