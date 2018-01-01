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Как в 2018 году изменятся тарифы, акцизы, пенсии и цены
Новый год - это всегда новые законы и нормативные акты, которые серьезно влияют на жизнь людей. В стране выросли пенсии, департамент энергетики Ивановской области утвердил новые тарифы на электроэнергию и стоимость платы за вывоз мусора, а рост акцизов на топливо непременно повлечет удорожание бензина.
Страховую пенсию повысили на 3,7%. Причем, индексация произошла уже с 1 января, в прежние годы к этой мере государство прибегало месяцем позже. Прибавка небольшая, но статистика уверяет, что инфляция в стране еще ниже. Отметим, что повышение не коснется работающих пенсионеров.
Также уже изменили и стоимость услуги по вывозу мусора. Удивительно, но цена стала ниже, и теперь плата составляет 86 рублей 54 копейки с человека.
А вот электроэнергия прогнозируемо стала дороже. Тариф скакнул сразу на 5%, и с 1 июля собственники квартир без электроплит будут платить по 4 рубля 28 копеек за киловатт-час.
Ситуацию для семейных бюджетов вряд ли исправит рост минимального размера оплаты труда, тем более новые акцизы на разную группу товаров заведомо приведут к увеличению цены на них.
Все подробности государственных инициатив смотрите на этой неделе в программе «Губернский наблюдатель» на телеканале «БАРС».
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В подмосковной Балашихе вскрыли капсулу, оставленную в назидание потомкам. ѣѣ
Ничего хорошего.
Ах да, вырастит пенсия.
Но я не пенсионер.