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Новости

сегодня, 15:31

Новые законы в новом году, наказание за тонировку и изменения в регистрации транспорта

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- В новый год с новыми законами. Проверьте чиновников, не забыли ли они предоставить вам то, что вам уже положено.

- Как теперь будут наказывать за тонировку? И могут ли отобрать не отмежеванный участок земли?

- Бдительность лишней не бывает. Не доверяйте незнакомцам, особенно с криминальным прошлым.

- Новшества для автомобилистов. Новые полисы ОСАГО, изменения в процессе регистрации транспортного средства и обновлённый статус любительских видеорегистраторов.


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута
				
сегодня, 16:36

				

				Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута 
									
								

					
	 На голосование выставлено 9 проектов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
				
сегодня, 11:41

				

				Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание 
								

					
	 Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов»
				
сегодня, 11:03

				

				В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов» 
									
								

					
	 В нем ивановцы смогут пообщаться в том числе со знаменитыми героями «Звездных войн» - R2D2 и BB8 (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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