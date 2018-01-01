Новости
Новые законы в новом году, наказание за тонировку и изменения в регистрации транспорта
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- В новый год с новыми законами. Проверьте чиновников, не забыли ли они предоставить вам то, что вам уже положено.
- Как теперь будут наказывать за тонировку? И могут ли отобрать не отмежеванный участок земли?
- Бдительность лишней не бывает. Не доверяйте незнакомцам, особенно с криминальным прошлым.
- Новшества для автомобилистов. Новые полисы ОСАГО, изменения в процессе регистрации транспортного средства и обновлённый статус любительских видеорегистраторов.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
- оцените новость:
-
(0)
- 1201
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 1031
-
(0)
- 2172
-
(6)
- 6009
-
(3)
- 1166