Новые законы в новом году, наказание за тонировку и изменения в регистрации транспорта

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- В новый год с новыми законами. Проверьте чиновников, не забыли ли они предоставить вам то, что вам уже положено.

- Как теперь будут наказывать за тонировку? И могут ли отобрать не отмежеванный участок земли?

- Бдительность лишней не бывает. Не доверяйте незнакомцам, особенно с криминальным прошлым.

- Новшества для автомобилистов. Новые полисы ОСАГО, изменения в процессе регистрации транспортного средства и обновлённый статус любительских видеорегистраторов.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

поделиться ссылкой:

