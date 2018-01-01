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Новости

сегодня, 15:18

Ивановских школьников научили изготавливать обереги

Фото

В новогодние каникулы МКУ «Молодежный центр» и МБУ «Восток» подготовили для школьников и их родителей культурно-развлекательную программу, где каждый смог найти занятие на свой вкус.

Так, например, ребята могли освоить декоративно-прикладное искусство: научиться изготавливать обереги «Ловцы снов», делать фигурки «оригами» своими руками или составлять «коллажи» - оригинальные изображения или композиции из множества фото, рисунков или иных вещей.

Молодые люди также принимали участие в танцевальных мастер-классах по популярным современным направлениям hip-hop, waacking, house.

Для любителей активного отдыха в городе были организованы «Весёлые старты», тренировки по восточным единоборствам. На дворовых катках для жителей Иванова были организованы соревнования по хоккею на валенках. А в рамках программы «Выходи во двор, поиграем!» прошли соревнования по настольному теннису и шахматам среди подростков и их родителей.

В преддверии Рождества в клубах по месту жительства прошли рождественские встречи, на которых за совместным праздничным чаепитием ребята узнали, как отмечают Рождество в разных странах мира и посмотрели любимые рождественские фильмы.

«Воспитанники клуба традиционной культуры «Дид Лада» приняли участие в «Святочной вечерке», где ребята и играли, и плясали под наигрыши костромских «Игрецов», показывали шуточные святочные сценки», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: школьники каникулы оберег мастер-класс
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Карл_Брокманн								
							
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  • сегодня, 15:24
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										+1
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							Ну вот здрасьте, это ж язычество. :) Куда только попы смотрят. :) Всё только царя ищут Вову Изначального. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									VIVAVOVA								
							
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  • сегодня, 16:26
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										+1
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							Ну все правильно, в контексте загнувшейся медицины - очень ценное умение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 16:26
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    • 
										+1
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							Ну и хорошо. Значит детские поликлиники уже не так нужны...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Келлер								
							
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  • сегодня, 17:00
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							Токмо обереги вьюноши приготовлять будут? Аще други гаджеты освоят?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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