Ивановских школьников научили изготавливать обереги

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В новогодние каникулы МКУ «Молодежный центр» и МБУ «Восток» подготовили для школьников и их родителей культурно-развлекательную программу, где каждый смог найти занятие на свой вкус.

Так, например, ребята могли освоить декоративно-прикладное искусство: научиться изготавливать обереги «Ловцы снов», делать фигурки «оригами» своими руками или составлять «коллажи» - оригинальные изображения или композиции из множества фото, рисунков или иных вещей.

Молодые люди также принимали участие в танцевальных мастер-классах по популярным современным направлениям hip-hop, waacking, house.

Для любителей активного отдыха в городе были организованы «Весёлые старты», тренировки по восточным единоборствам. На дворовых катках для жителей Иванова были организованы соревнования по хоккею на валенках. А в рамках программы «Выходи во двор, поиграем!» прошли соревнования по настольному теннису и шахматам среди подростков и их родителей.

В преддверии Рождества в клубах по месту жительства прошли рождественские встречи, на которых за совместным праздничным чаепитием ребята узнали, как отмечают Рождество в разных странах мира и посмотрели любимые рождественские фильмы.

«Воспитанники клуба традиционной культуры «Дид Лада» приняли участие в «Святочной вечерке», где ребята и играли, и плясали под наигрыши костромских «Игрецов», показывали шуточные святочные сценки», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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