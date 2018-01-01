Осужденные талицкой и кохомской колоний отказываются выходить на работу

Теперь затраты на их содержание будут возмещаться в судебном порядке

В декабре 2017 года прокуратура провела проверки в колониях строгого режима - № 2 (с. Талицы Южского района) и №5 (г. Кохма). Проверялось, как исполняется статья 103 УИК РФ, согласно которой каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений.

В результате проверки были установлены факты отказа осужденных от трудоустройства в ИК. За невыходы на работу они привлекались к дисциплинарной ответственности, но несмотря на это, продолжали тунеядствовать. При этом получая трехразовое горячее питание и пользуясь коммунально-бытовыми услугами и вещевым довольствием.

В соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством с осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах.

В итоге прокуратурой в суды были направлены исковые заявления о взыскании с не желающих работать осужденных более 500 тысяч рублей. В настоящий момент иски находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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