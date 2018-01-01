Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:51

Осужденные талицкой и кохомской колоний отказываются выходить на работу

Теперь затраты на их содержание будут возмещаться в судебном порядке

В декабре 2017 года прокуратура провела проверки в колониях строгого режима - № 2 (с. Талицы Южского района) и №5 (г. Кохма). Проверялось, как исполняется статья 103 УИК РФ, согласно которой каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений.

В результате проверки были установлены факты отказа осужденных от трудоустройства в ИК. За невыходы на работу они привлекались к дисциплинарной ответственности, но несмотря на это, продолжали тунеядствовать. При этом получая трехразовое горячее питание и пользуясь коммунально-бытовыми услугами и вещевым довольствием.

В соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством с осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах.

В итоге прокуратурой в суды были направлены исковые заявления о взыскании с не желающих работать осужденных более 500 тысяч рублей. В настоящий момент иски находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: колония осужденные работа прокуратура
  • оцените новость:
  • (2)
  • 1951
  • 1







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Карл_Брокманн								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Они дураки вот их и посадили. :) У нас вот никто работать не заставляет и вообще захотел лёг, захотел ушёл. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута
				
сегодня, 16:36

				

				Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута 
									
								

					
	 На голосование выставлено 9 проектов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1031						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
				
сегодня, 11:41

				

				Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание 
								

					
	 Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(6)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6008						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов»
				
сегодня, 11:03

				

				В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов» 
									
								

					
	 В нем ивановцы смогут пообщаться в том числе со знаменитыми героями «Звездных войн» - R2D2 и BB8 (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1165						
    •