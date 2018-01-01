Определены победители Чемпионата Ивановской области по настольному теннису

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8 января в спортивном зале ИГХТУ состоялся Чемпионат Ивановской области по настольному теннису. За призовые места на чемпионате боролись 13 женщин и 44 мужчины из Иванова, Шуи, Тейкова, Кохмы, Дуляпино.

В итоге сильнейшими стали Полина Биткина и Арсений Бутенко, оба – жители областного центра. Второе место среди женщин заняла Светлана Серунина из Кохмы, третий результат – у Владиславы Курановой (Иваново). У мужчин второе место завоевал Евгений Бояркин (Иваново), низшую ступень пьедестала почета занял Игорь Разумов из Кохмы.

Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

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