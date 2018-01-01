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Новости

сегодня, 14:26

Определены победители Чемпионата Ивановской области по настольному теннису

Фото

8 января в спортивном зале ИГХТУ состоялся Чемпионат Ивановской области по настольному теннису. За призовые места на чемпионате боролись 13 женщин и 44 мужчины из Иванова, Шуи, Тейкова, Кохмы, Дуляпино.

В итоге сильнейшими стали Полина Биткина и Арсений Бутенко, оба – жители областного центра. Второе место среди женщин заняла Светлана Серунина из Кохмы, третий результат – у Владиславы Курановой (Иваново). У мужчин второе место завоевал Евгений Бояркин (Иваново), низшую ступень пьедестала почета занял Игорь Разумов из Кохмы.

Фото: пресс-служба Ивановской областной думы



ключевые слова: спорт настольный теннис чемпионат
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									demon								
							
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  • сегодня, 14:36
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							я взрослый дядька уже, хочу играть регулярно в н.теннис, где я могу это делать, кто подскажет??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 14:49
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							В Олимпии, Раньше было еще на Каравайковой 5, и на ФОКе маргаринки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									demon								
							
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  • сегодня, 15:13
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							фок маргаринки это что?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута
				
сегодня, 16:36

				

				Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута 
									
								

					
	 На голосование выставлено 9 проектов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
				
сегодня, 11:41

				

				Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание 
								

					
	 Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов»
				
сегодня, 11:03

				

				В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов» 
									
								

					
	 В нем ивановцы смогут пообщаться в том числе со знаменитыми героями «Звездных войн» - R2D2 и BB8 (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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