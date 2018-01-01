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сегодня, 13:39
В Кинешме пройдет благотворительная акция «Снежный рейд»
Волонтеры помогут расчистить от снега дворы одиноких пожилых людей
10 января в Кинешме состоится благотворительная акция «Снежный рейд». В ходе мероприятия волонтеры - учащиеся профессиональных образовательных организаций - проведут уборку снега придомовых территорий одиноких пожилых людей. Начало акции – в 10.00.
ключевые слова: благотворительность акция
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