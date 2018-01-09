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Новости

сегодня, 13:29

Победителями новогодней акции «Счастливый билетик» стали 10 ивановцев

Им вручили призы от главы областного центра (фото)

7 января на сцене Новогоднего городка были подведены итоги праздничной акции «Счастливый билетик», которая проводилась с 25 декабря 2017 года по 6 января 2018 года на двух новогодних троллейбусах, курсировавших по маршрутам №2 и №11.

10 победителей акции «Счастливый билетик» получили призы от главы областного центра:

Маадзиева Ирина Валентиновна,

Шадрина Нина Андреевна,

Крюкова Эльвира Геннадьевна,

Балясова Екатерина Дмитриевна,

Кацаев Сергей Александрович,

Сидорова Ирина Евгеньевна,

Кострюкова Татьяна Анатольевна,

Щипицына Анна Сергеевна,

Соколова Елена Валентиновна,

Усимцев Андрей Сергеевич.

Фото: МКП «ИПТ», администрация г. Иваново



ключевые слова: троллейбус МУП "ИПТ" счастливый билетик акция призы
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Подвожу итоги работы директора МУП ИПТ ,заместителей  директора ИПТ ,начальника депо ИПТ, начальников цехов ИПТ.  На 09.01.2018  (рабочий день) выпуск троллейбусов составил 66 единиц,что на 23 единицы меньше плана.Персонала нет,машины гниют,а данные господа продолжают сидеть на своих местах,только подарки сладкие всем раздают,а основную функцию по перевозке пассажиров выполняют кое-как.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:19
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    • 
										-1
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							Вы только что прочитали вранье от Makar37.
    
По состоянию на 8:00 вышло 76 троллейбусов, остальные выйдут в течении дня.
    
Информация с сайта ивгорадм.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 14:22
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										+1
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							Разуй глаза .Там написано за 29 декабря!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 14:22
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										+1
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							Врет это твоя гор.администрация.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 14:24
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										+1
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     Вторник 9 Января, 2018
    
     Краткий обзор новостей
    
Сегодня на городские маршруты вышли 589 единиц общественного транспорта
    
По информации комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова, на 08.00 29 декабря 2017 года на городские маршруты вышли 589 единиц общественного транспорта различной вместимости, в том числе 76 троллейбусов МУП «Ивановский пассажирский транспорт», обслуживающих 11 маршрутов.
    

    
В течение дня ожидается выход на маршруты дополнительных единиц транспорта.
    
Что разве сегодня 29 декабря?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 14:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Допустим, врут.
    
Каков Ваш источник информации?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • сегодня, 15:10
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    • 
										-1
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							А Макару делать не хрена, вот он и сидит весь день у ворот депо, троллейбусы пересчитывает ))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 15:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы бы научились пользоваться сайтом гор.администрации ,а потом б чушь писали. А просто ник,не переживай я работаю с утра до вечера.А то ,что тебе плевать на город,я уже понял.Так что свои клоунские комментарии можешь оставить при себе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • сегодня, 15:39
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нее, Макар, клоун здесь только ты, и программу не меняешь - одно и то же каждый день: троллейбусы, начальник МУП ИПТ, администрация, всё плохо. Чувствуется, обидели они тебя крепко, и высшее образование не помогло ))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 16:34
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										+1
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							Обезьяна( сори,больше не могу подобрать слова для таких как ты) Твои комментарии меня никак не задевают .Я просто вижу,что тебя абсолютно на*рать на г.Иваново и МУП ИПТ.  Спешу тебя разочаровать,обезьяна, меня жизнь ничем не обделила. Работа есть все есть. Я  переживаю за единственное оставшиеся транспортное муниципальное предприятие и пока я вижу,что оно на глазах  разваливается никого защищать я не собираюсь,как делаешь ты. На твои слова мне абсолютно на*рать,а свои улыбочке запихни себе подальше,сам знаешь куда.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута
				
сегодня, 16:36

				

				Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута 
									
								

					
	 На голосование выставлено 9 проектов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
				
сегодня, 11:41

				

				Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание 
								

					
	 Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов»
				
сегодня, 11:03

				

				В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов» 
									
								

					
	 В нем ивановцы смогут пообщаться в том числе со знаменитыми героями «Звездных войн» - R2D2 и BB8 (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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