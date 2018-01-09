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сегодня, 13:29
Победителями новогодней акции «Счастливый билетик» стали 10 ивановцев
Им вручили призы от главы областного центра (фото)
7 января на сцене Новогоднего городка были подведены итоги праздничной акции «Счастливый билетик», которая проводилась с 25 декабря 2017 года по 6 января 2018 года на двух новогодних троллейбусах, курсировавших по маршрутам №2 и №11.
10 победителей акции «Счастливый билетик» получили призы от главы областного центра:
Маадзиева Ирина Валентиновна,
Шадрина Нина Андреевна,
Крюкова Эльвира Геннадьевна,
Балясова Екатерина Дмитриевна,
Кацаев Сергей Александрович,
Сидорова Ирина Евгеньевна,
Кострюкова Татьяна Анатольевна,
Щипицына Анна Сергеевна,
Соколова Елена Валентиновна,
Усимцев Андрей Сергеевич.
Фото: МКП «ИПТ», администрация г. Иваново
ключевые слова: троллейбус МУП "ИПТ" счастливый билетик акция призы
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По состоянию на 8:00 вышло 76 троллейбусов, остальные выйдут в течении дня.
Информация с сайта ивгорадм.
Вторник 9 Января, 2018
Краткий обзор новостей
Сегодня на городские маршруты вышли 589 единиц общественного транспорта
По информации комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова, на 08.00 29 декабря 2017 года на городские маршруты вышли 589 единиц общественного транспорта различной вместимости, в том числе 76 троллейбусов МУП «Ивановский пассажирский транспорт», обслуживающих 11 маршрутов.
В течение дня ожидается выход на маршруты дополнительных единиц транспорта.
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