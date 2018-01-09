Победителями новогодней акции «Счастливый билетик» стали 10 ивановцев

Им вручили призы от главы областного центра (фото)

7 января на сцене Новогоднего городка были подведены итоги праздничной акции «Счастливый билетик», которая проводилась с 25 декабря 2017 года по 6 января 2018 года на двух новогодних троллейбусах, курсировавших по маршрутам №2 и №11.

10 победителей акции «Счастливый билетик» получили призы от главы областного центра:

Маадзиева Ирина Валентиновна,

Шадрина Нина Андреевна,

Крюкова Эльвира Геннадьевна,

Балясова Екатерина Дмитриевна,

Кацаев Сергей Александрович,

Сидорова Ирина Евгеньевна,

Кострюкова Татьяна Анатольевна,

Щипицына Анна Сергеевна,

Соколова Елена Валентиновна,

Усимцев Андрей Сергеевич.

Фото: МКП «ИПТ», администрация г. Иваново

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