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Новости

сегодня, 13:13

С нового года изменился график работы МРЭО ГИБДД по Ивановской области

С 1 января МРЭО ГИБДД УМВД России по Ивановской области работает в следующем режиме:

Понедельник - выходной день

Вторник - 8:30 – 17:00

Среда - 11:00 – 19:30

Четверг - 8:30 – 17:00

Пятница - 8:30 – 17:00

Суббота - 8:00 – 16:30

Воскресенье - выходной день



ключевые слова: МРЭО ГИБДД
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									pensioner2								
							
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  • сегодня, 14:28
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							С нового года работники МРЭО ГИБДД должны работать вообще без выходных, их вроде как не сокращают...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я не Я								
							
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  • сегодня, 19:12
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							Вы заблуждаетесь, аж на 10000 человек штат сокращают(примерно на 18%).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута
				
сегодня, 16:36

				

				Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута 
									
								

					
	 На голосование выставлено 9 проектов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
				
сегодня, 11:41

				

				Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание 
								

					
	 Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов»
				
сегодня, 11:03

				

				В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов» 
									
								

					
	 В нем ивановцы смогут пообщаться в том числе со знаменитыми героями «Звездных войн» - R2D2 и BB8 (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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