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сегодня, 13:13
С нового года изменился график работы МРЭО ГИБДД по Ивановской области
С 1 января МРЭО ГИБДД УМВД России по Ивановской области работает в следующем режиме:
Понедельник - выходной день
Вторник - 8:30 – 17:00
Среда - 11:00 – 19:30
Четверг - 8:30 – 17:00
Пятница - 8:30 – 17:00
Суббота - 8:00 – 16:30
Воскресенье - выходной день
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Комментарии (2)
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- pensioner2сегодня, 14:28С нового года работники МРЭО ГИБДД должны работать вообще без выходных, их вроде как не сокращают...
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- Я не Ясегодня, 19:12Вы заблуждаетесь, аж на 10000 человек штат сокращают(примерно на 18%).
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