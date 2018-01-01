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В Шуе пройдет фестиваль самых необычных средств скатывания с горы
Оценивать салазки будут в 4 номинациях
14 января на Центральной площади Шуи состоится фестиваль самых необычных средств скатывания с горы «На салазках – прямо в сказку». Начало - в 12:00.
На самом деле мероприятие должно было состояться 2 января в рамках второго ремесленного фестиваля «Шуйский студенец», но из-за совсем не зимней погоды его пришлось перенести.
Участники фестиваля будут демонстрировать свои креативные санки, спускаясь со снежной горки на Центральной площади. Оценивать салазки будут в 4 номинациях:
- «Ну, ничего себе!» - самое необычное средство скатывания с горы;
- «На кураже» - оригинальность выступления и костюмов;
- «С ветерком» - самый быстрый спуск с горы;
- «Докатились!» - самый дальний спуск с горы.
Так как дата проведения фестиваля изменена, то и продлен срок приема заявок – до 11 января.
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