В Шуе пройдет фестиваль самых необычных средств скатывания с горы

Оценивать салазки будут в 4 номинациях

14 января на Центральной площади Шуи состоится фестиваль самых необычных средств скатывания с горы «На салазках – прямо в сказку». Начало - в 12:00.

На самом деле мероприятие должно было состояться 2 января в рамках второго ремесленного фестиваля «Шуйский студенец», но из-за совсем не зимней погоды его пришлось перенести.

Участники фестиваля будут демонстрировать свои креативные санки, спускаясь со снежной горки на Центральной площади. Оценивать салазки будут в 4 номинациях:

- «Ну, ничего себе!» - самое необычное средство скатывания с горы;

- «На кураже» - оригинальность выступления и костюмов;

- «С ветерком» - самый быстрый спуск с горы;

- «Докатились!» - самый дальний спуск с горы.

Так как дата проведения фестиваля изменена, то и продлен срок приема заявок – до 11 января.

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