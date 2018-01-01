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Новости

сегодня, 11:55

В Иванове прошло Первенство по боксу памяти В.Е. Субботина

Итоги (фото)

С 4 по 7 января в спортивном зале спорткомплекса «Спартак» прошло Первенство Ивановской области по боксу памяти мастера спорта СССР В.Е. Субботина. В соревнованиях приняли участие 116 спортсменов из Иванова и области - юноши 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р. и юниоры 2000-2001 г.р.

Почетными гостями турнира выступили ветераны бокса – мастер спорта СССР, отличник ФК России и Украины (воспитанник В.В. Кудрявцева) Борис Ушанов и Анатолий Алексеев, один из первых учеников Р.Н. Алферова, Чемпион России, многократный победитель турнира памяти мастера спорта СССР Ф.П. Климова. Судил соревнования - судья международной категории Руслан Салтыков.

В весовой категории 64 кг среди юниоров 2000-2001 г.р. победителем стал Игорь Наменасенко, который награжден призом «За лучшую технику». Тренирует спортсмена мастер спорта России Д.К. Акулов. Никита Павлов, который завоевал второе место в этой категории, награждён призом «За волю к победе». Никита тренируется под руководством Н.А. Ковалева и мастера спорта России Р.Р. Салтыкова.

Среди юниоров 2000-2001 г.р. в весовой категории 91 кг первое место занял ивановец Юрий Кувалдин, который также был удостоен кубка «Приз зрительских симпатий». Тренеры спортсмена - мастер спорта СССР Е.Н. Зайцев и А.Е. Шевелёв. Вторым стал шуянин Илья Романов, который тренируется под руководством О.А. Голова.

Главными призами турнира, посвященными памяти мастера спорта СССР В.Е. Субботина, были награждены:

- среди юношей 2004-2005 г.р. в весовой категории /к до 62 кг - Архип Баранов (г. Шуя, тренер О.А. Голов);

- среди юношей 2002-2003 г.р. в весовой категории до 60 кг Владислав Егошин (г. Иваново, тренер высшей категории А.Е. Шевелев).

В церемонии награждения спортсменов принял участие сын В.Е. Субботина - Григорий Субботин.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: спорт бокс
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