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Новости

сегодня, 11:41

Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание

Всё произошло во время движения по улицам города (фото)

Инцидент произошел еще до нового года, 25 декабря в городе Ковров Владимирской области. Маршрутный автобус, в котором находились четверо пассажиров - мужчина с ребенком, женщина и молодой человек - студент ковровского транспортного колледжа - двигался в сторону вокзала. Внезапно водитель маршрутки потерял сознание. Автобус на полной скорости пролетел на красный и двигался дальше. Пассажиры пытались привести водителя в чувство, но все было тщетно. Тогда студент Андрей Зубатов взял управление автобусом на себя. Маршрутка пролетела еще один светофор, задев машину и два столба, после чего остановилась в сугробе. Никто из пассажиров не пострадал.

Андрей Зубатов из Ивановской области, учится на втором курсе ковровского транспортного колледжа. Вот что он рассказал о своем поступке интернет-журналу «Ковров»:

«Мы поняли, что с водителем что-то случилось, когда увидели, что автобус поехал прямо, по встречке, когда надо было поворачивать направо. Все закричали, вскочили, я тоже вскочил. Но страшно, конечно, было. У водителя руки были на руле, глаза открыты. Я на «автомате» забрался к водителю. Я даже не помню эти минуты и в тот момент особо не думал. Я нажал тормоз. Нас развернуло, мы столб снесли… Потом стал нажимать на кнопки, чтоб двери открыть… Все вышли, приехали гаишники, дал показания. Все».

От ГОиЧС Андрею вручили грамоту, от ПАТП - подарок (набор инструментов). В ближайшее время он будет награжден и ГИБДД.

Фото: ikovrov.ru



ключевые слова: поступок спасение
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									mister								
							
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  • сегодня, 12:28
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										+1
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							Вот это я понимаю новости. Молодец парень. Настоящий пример.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 12:55
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							Парень красава. И еще по транспорту.На самом деле это был ПАЗик. В Коврове и многих городах ПАЗики называют маршрутками.,у нас же все чуть ли не большим автобусом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 13:03
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										+1
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							Когда в декабре прошлого года в Иваново произошла похожая история. Водитель автобуса просто умер, историю замяли и она даже по скорой не прошла. Хорошо, что без жертв. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 57 минут назад
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							Молодец!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута
				
сегодня, 16:36

				

				Ивановцы выбирают новые арт-объекты для селфи-маршрута 
									
								

					
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	       		Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
				
сегодня, 11:41

				

				Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание 
								

					
	 Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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