Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание

Всё произошло во время движения по улицам города (фото)

Инцидент произошел еще до нового года, 25 декабря в городе Ковров Владимирской области. Маршрутный автобус, в котором находились четверо пассажиров - мужчина с ребенком, женщина и молодой человек - студент ковровского транспортного колледжа - двигался в сторону вокзала. Внезапно водитель маршрутки потерял сознание. Автобус на полной скорости пролетел на красный и двигался дальше. Пассажиры пытались привести водителя в чувство, но все было тщетно. Тогда студент Андрей Зубатов взял управление автобусом на себя. Маршрутка пролетела еще один светофор, задев машину и два столба, после чего остановилась в сугробе. Никто из пассажиров не пострадал.

Андрей Зубатов из Ивановской области, учится на втором курсе ковровского транспортного колледжа. Вот что он рассказал о своем поступке интернет-журналу «Ковров»:

«Мы поняли, что с водителем что-то случилось, когда увидели, что автобус поехал прямо, по встречке, когда надо было поворачивать направо. Все закричали, вскочили, я тоже вскочил. Но страшно, конечно, было. У водителя руки были на руле, глаза открыты. Я на «автомате» забрался к водителю. Я даже не помню эти минуты и в тот момент особо не думал. Я нажал тормоз. Нас развернуло, мы столб снесли… Потом стал нажимать на кнопки, чтоб двери открыть… Все вышли, приехали гаишники, дал показания. Все».

От ГОиЧС Андрею вручили грамоту, от ПАТП - подарок (набор инструментов). В ближайшее время он будет награжден и ГИБДД.

Фото: ikovrov.ru

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