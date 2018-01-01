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Парень из Ивановской области спас пассажиров, когда водитель маршрутки потерял сознание
Всё произошло во время движения по улицам города (фото)
Инцидент произошел еще до нового года, 25 декабря в городе Ковров Владимирской области. Маршрутный автобус, в котором находились четверо пассажиров - мужчина с ребенком, женщина и молодой человек - студент ковровского транспортного колледжа - двигался в сторону вокзала. Внезапно водитель маршрутки потерял сознание. Автобус на полной скорости пролетел на красный и двигался дальше. Пассажиры пытались привести водителя в чувство, но все было тщетно. Тогда студент Андрей Зубатов взял управление автобусом на себя. Маршрутка пролетела еще один светофор, задев машину и два столба, после чего остановилась в сугробе. Никто из пассажиров не пострадал.
Андрей Зубатов из Ивановской области, учится на втором курсе ковровского транспортного колледжа. Вот что он рассказал о своем поступке интернет-журналу «Ковров»:
«Мы поняли, что с водителем что-то случилось, когда увидели, что автобус поехал прямо, по встречке, когда надо было поворачивать направо. Все закричали, вскочили, я тоже вскочил. Но страшно, конечно, было. У водителя руки были на руле, глаза открыты. Я на «автомате» забрался к водителю. Я даже не помню эти минуты и в тот момент особо не думал. Я нажал тормоз. Нас развернуло, мы столб снесли… Потом стал нажимать на кнопки, чтоб двери открыть… Все вышли, приехали гаишники, дал показания. Все».
От ГОиЧС Андрею вручили грамоту, от ПАТП - подарок (набор инструментов). В ближайшее время он будет награжден и ГИБДД.
Фото: ikovrov.ru
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Комментарии (4)
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- misterсегодня, 12:28Вот это я понимаю новости. Молодец парень. Настоящий пример.
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- Makar37сегодня, 12:55Парень красава. И еще по транспорту.На самом деле это был ПАЗик. В Коврове и многих городах ПАЗики называют маршрутками.,у нас же все чуть ли не большим автобусом.
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- gorozhaninсегодня, 13:03Когда в декабре прошлого года в Иваново произошла похожая история. Водитель автобуса просто умер, историю замяли и она даже по скорой не прошла. Хорошо, что без жертв.
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- 99d57 минут назадМолодец!!!
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