В Иванове будет организован интерактивный «Город роботов»

В нем ивановцы смогут пообщаться в том числе со знаменитыми героями «Звездных войн» - R2D2 и BB8 (фото)

С 8 февраля по 11 марта в ивановском ТРК «Тополь» будет работать большая выставка роботов со всего мира под названием «Город роботов». Всего в «Городе» поселятся 52 робота.

В таком масштабе выставка роботов для широкой публики пройдет в Иваново впервые. Обычно подобные выставки проходят для профессиональных сообществ. «Город роботов» носит научно-популярный характер и будет интересен каждому жителю Иванова независимо от пола и возраста. Все роботы и технологии интерактивны.

В «Городе роботов» можно будет увидеть удивительные достижения инженеров со всего мира: из США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Франции, Австралии, Китая и, конечно, России. Среди них - российские гуманоиды KIKI, Promobot Вася, R.Bot Валера, Мультибот Владимир. Также на выставке будет представлен Promobot V.3 Ваня – российский робот последнего поколения с человеческими эмоциями и движениями.

Приедут в «Город роботов» и знаменитые японские собачки-роботы AIBO, герои «Звездных войн» R2D2 и BB8 (им, кстати, посетители смогут управлять взмахом руки), популярный ВАЛЛ-И и его подруга Ева, робо-динозаврик Pleo, миниатюрный эмоциональный робот Cozmo, робот с настоящей русской душой «Деревяка», робот-рикша, который катает по двух ребятишек за раз, робот-бармен, боевые роботы-пауки, ходячий «крабо-дом» ростом с человека, эмоциональный робот из Зеленодольска Алиса, которая выглядит, как живая девушка и копирует эмоции, и многие другие. С каждым роботом можно будет поговорить, поиграть или поуправлять им.

Экспозицию дополнят 7 зон виртуальной реальности: Sony VR, HTC Vive, Oculus Rift, Epson Moverio, Microsoft HoloLens, Samsung Gear VR. Находясь в «Городе роботов», посетители побывают на дне океана, прокатятся на американских горках и посоревнуются в «Шарикобол», управляя мячиками силой мысли. Отдельную зону займет новейшая разработка от Microsoft – уникальные первые в мире полностью автономные очки смешанной реальности HoloLens.

Каждые полтора часа в «Городе роботов» будет организован Театр танцующих роботов и Шоу молний катушки Тесла, а каждый час по экспозиции стартует бесплатная экскурсия.

На выставке также можно будет познакомиться с техническими достижениями вузов и школ робототехники Ивановской области.

Режим работы выставки – с 10:00 до 22:00, без выходных.

поделиться ссылкой:

