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Новости

сегодня, 10:21

Кражи в праздники: от домашних заготовок до чугунных столбов

Хищения, зарегистрированные в Ивановской области

В новогодние и рождественские праздники на территории Ивановской области был зарегистрирован целый ряд краж и грабежей. Похищали разное. Так, в Кохме уличные грабители нападали на прохожих и отбирали у них сумки. Среди украденного – кошельки, банковская карта, документы, банка огурцов и даже помада. Злоумышленников разыскивает полиция.

В Иванове на Шереметевском проспекте неизвестные, разбив стекло припаркованного автомобиля, похитили видеорегистратор. В Вичуге обокрали квартиру. Вор унес музыкальный центр и туалетную воду. К моменту задержания 29-летнего подозреваемого музыкальный центр он уже успел продать скупщику.

С территории земельного участка жительницы Тейковского района двое мужчин 44 и 55 лет украли 9 чугунных столбов от забора.

Последний случай хищения, о котором сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, произошел в одном из сел Родниковского района. Ночью 18-летний молодой человек, сорвав навесной замок с двери, проник в сарай 67-летней местной жительницы, расположенный в блоке хозяйственных построек у многоквартирного дома, и похитил 10 банок с домашними заготовками. В настоящее время парень задержан.



ключевые слова: кража грабеж полиция
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