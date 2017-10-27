"Забастовка избирателей" в Иванове может пройти в виде шествия и митинга

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Новости
сегодня, 13:09
"Забастовка избирателей" в Иванове может пройти в виде шествия и митингаПредставители оппозиционного политика Алексея Навального в Иванове подали в администрацию города предварительное уведомление по согласованию шествия от площади Ленина до площади Пушкина и проведение митинга на площади Пушкина 28 января.
Ранее администрация города неоднократно отказывала в проведении оппозиционных политических акций в центре города, направляя протестующих к мемориалу "Красная Талка".
Публичное мероприятие в Иванове запланировано в рамках акции "Забастовка избирателей", которая должна пройти по всей России.
"Мы выходим на улицы Иванова, чтобы громко заявить: недопуск Алексея Навального (как кандидата в Президенты России на выборах 18 марта 2018 года) превращает эти выборы в фарс. - заявляют организаторы. - Мы не признаём процедуру, которая пройдёт 18 марта выборами. Выборы без реальных кандидатов незаконны, а избранная в их результате власть — нелегитимна".
25 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в Президенты России в связи с наличием у Навального непогашенной судимости.
Правомерность решения ЦИК подтвердил Верховный суд РФ.
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Комментарии (42)
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Зачем? У нас порога явки нет. Все сторонники навального дубоголовые? Чем меньше народа придет, тем больше проголосует за Путина в процентах. Навальный топит за Путина? Так?
Не желает ли иниуиативная группа извинится перед учительницей, которая назвала выборы с навальным шоу?
Хотя о чем я? Для навальнят закон не писан.
Есть второй вариант. Не нарушая действующего законодательства, собрать группу граждан и вести предвыборную компанию.
По мне, так адепты секты навального опустились ниже адептов дом-2.
Ничего нового. Ты забыл еще про Украину и майдан написать.
Средняя цена на российский газ в Европе.
2012 - $11,8
2013 - $11,5
2014 - $9,8
2015 - $6,1
2016 - $5,5
2017 - $6,5
Грудинин реальный конкурент Путину и хорошо ему попортит статистику.
Кандидат для тех кто умеет думать и все претензии к правленю Путина заканчиваются "#надоел".
Настоящий коммунист всегда начинает борьбу за власть с приезда из Германии. Надеюсь, Грудинин ехал не в опломбированном вагоне.