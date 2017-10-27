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Новости

сегодня, 13:09

"Забастовка избирателей" в Иванове может пройти в виде шествия и митинга

Представители оппозиционного политика Алексея Навального в Иванове подали в администрацию города предварительное уведомление по согласованию шествия от площади Ленина до площади Пушкина и проведение митинга на площади Пушкина 28 января. 

Ранее администрация города неоднократно отказывала в проведении оппозиционных политических акций в центре города, направляя протестующих к мемориалу "Красная Талка".

Публичное мероприятие в Иванове запланировано в рамках акции "Забастовка избирателей", которая должна пройти по всей России.

"Мы выходим на улицы Иванова, чтобы громко заявить: недопуск Алексея Навального (как кандидата в Президенты России на выборах 18 марта 2018 года) превращает эти выборы в фарс. - заявляют организаторы. - Мы не признаём процедуру, которая пройдёт 18 марта выборами. Выборы без реальных кандидатов незаконны, а избранная в их результате власть — нелегитимна".

25 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в Президенты России в связи с наличием у Навального непогашенной судимости.
Правомерность решения ЦИК подтвердил Верховный суд РФ.



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Комментарии (42)

	


	

	

		
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  • 
								
									Альфред Виаторин								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Это вместо гей-парада что-ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Владимир Щелкунов								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Шествие и митинг в поддержку Навального и в рамках к акции "Забастовка избирателей",по намеченному маршруту,ивановскими властями разрешена не будет, поскольку  ивановские власти полностью состоят из членов партии Единая Россия,а данной партии,как проправительственной и поддерживающей президента Путина,необходима максимально-возможная явка избирателей,а подобные акции,организованные сторонниками Навального,желаемого членами ЕР эффекта не дадут,т.к. в Ивановской области на всех последних выборах явка крайне низкая.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Владимир Щелкунов								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Или перенесут данный митинг подольше от центральных улиц.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ради ста человек улицы перекрывать? В лесу пускай тусуются								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 2 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"необходима максимально-возможная явка избирателей"
    
Зачем? У нас порога явки нет. Все сторонники навального дубоголовые? Чем меньше народа придет, тем больше проголосует за Путина в процентах. Навальный топит за Путина? Так?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Krovelchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну так попутного ветра, ФМС вроде как работает, езжайте туда, где выборы якобы лигитимны. Но не забывайте, что и туда дотянется РУКА РУССКОГО ХАКЕРА.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что за бред. "Организаторы" вы кто? 15-ти летние мальчишки из школы? 60 кандидатов это не не реальные кандидаты, или у вас совсем мозг заплыл и вы перестали различать все остальные буквы кроме П Ж И В. 
    
Не желает ли иниуиативная группа извинится перед учительницей, которая назвала выборы с навальным шоу?
    
Хотя о чем я? Для навальнят закон не писан.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хотите сказать, что он писан для действующей власти? однако.....								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет, я хочу сказать, что если навального и его адептов не устраивают законы государства, подтвержденные тремя высшими государственными инстанциями, они вправе сменить гражданство на им удобное.
    
Есть второй вариант. Не нарушая действующего законодательства, собрать группу граждан и вести предвыборную компанию.
    
По мне, так адепты секты навального опустились ниже адептов дом-2. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Цверток								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чиновник городской администрации, член партии "Единая Россия" поливает грязью оппозицию.
    

    
Ничего нового. Ты забыл еще про Украину и майдан написать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ребенок, сходи к родителям и спроси, что бывает мальчикам которые врут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ах да, я ж совсем забыл... Правда для навальнят - это грязь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 9 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							про украину и сирию тут в каждом посте навальнята отмечаются. Скудоумные деревенщины.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Цверток								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Действительно, зачем нам Навальный, когда у нас есть мудрый Путин?
    

    
Средняя цена на российский газ в Европе.
    
2012 - $11,8
    
2013 - $11,5
    
2014 - $9,8
    
2015 - $6,1
    
2016 - $5,5
    
2017 - $6,5								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							средняя цена на газ зависит от цены на нефть. Ты себя деревенским дурачком выставил. Кури споты, может что в твою извилину и придет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сральному только на помойке президентом быть , большего он не достоин.Горлопан и пиарщик.Грудинин , вот достойный кандидат.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот тут я с Вами согласен.
    
Грудинин реальный конкурент Путину и хорошо ему попортит статистику.
    
Кандидат для тех кто умеет думать и все претензии к правленю Путина заканчиваются "#надоел".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gordimon								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Насрать на Навального, мой голос за Грудинина!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вета Громова								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто такой Навальный и кому он нужен? Смутьян и уголовник.Сейчас в оппозиции  Грудинин появился.Друзья Навального, не присмотреться ли вам к Грудинину? Подумайте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Религия не позволяет. Их девиз: Если не навальный - значит никто и все вокруг жулье и ворье.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									zx_233								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Грудинин провел новогодние праздники в Германии, объяснив это так: "Друзья купили билеты. Купили четыре месяца назад, когда я еще не знал, что буду выдвигаться на пост президента." (Russia Today)
    

    
Настоящий коммунист всегда начинает борьбу за власть с приезда из Германии. Надеюсь, Грудинин ехал не в опломбированном вагоне.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							громова ты кретинша  с синдромом дауна. подумай								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А в чем она не права? В том что навальный клоун и вещает исключительно на недееспособную аудиторию? Все его слова разбиваются о суровую реальность. Он лжец и мошенник, не более. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • 50 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							грудинин появился? ты его недавно родила что ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Аристарх Доминикович								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кустов увольняй нах..й модератора!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							он не может сам себя уволить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							комуняки объясните чем ваш грудинин отличается от деда зю и чем зю отличается от путина, жирика итд итп и пр. разве не одна шваль???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А кто не шваль? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • 52 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							то есть нет разницы. я так и думал: дед зю. дед пу, дед жэ. старые свиньи хлебающие из одного кремлевского корыта. цены выросли в 2 раза при тех же зарплатах, давайте еще одного гандона выберем. шило на мыло, хрен на редьку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 39 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Для особо одаренных зарегистрирован кандидат как её... Беркова? неее... Бузова? ааа Собчак! Во! Твой кандидат!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • 31 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							нет давай тебя выберем деда амидива. чем ты хуже какого мудинина или берковой? ты дурачка не вкючай, знаешь же что все они путинские клоуны за великую мзду превратившие выборы в цирк уродцев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 33 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Заметь, выполнены все условия. Даже половая принадлежность								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • 29 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							какие условия безполый? ты не тот поп из соседней новости?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							еще надо было пригласить участвовоть валуева, деда попа кирила и ту тупую силиконовую бабу которая на че по футболу спросила:" а вы вабще за расию болеете?". 22 года прошло с 96 года, ничего не поменялось, те же рожи те же инструменты. это рашка - бег по кругу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чемодан-вокзал-израиль.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это ты шаломову с менделем и эндельштейном скажи, щелкунчик-пустомеля.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На гос должность без всех справок не должны брать. Навальный что на права не сдавал. Может и оружие ему нельзя. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							зато у великого пу есть справка что он царем может быть, уже напечатали. а мудинин ваш как беркова пососет у пу до 18 марта и поминай как звали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В избирательной комиссии нет гарантированных членов избирательной комиссии ( от каждого кандидата ) которые могли бы утвердить решение населения не предвзято. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Среднестатистический возраст сторонника навального 15-16 лет. Чего они выбирать не могут? Что на обед кушать дают?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									dimonvovan								
							
    • 
							
  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у них в отличие от тебя и твоих кумиров х стоит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 49 секунд назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							юношеский спермотоксикоз? пермаментный стояк? Это болезнь, дроужок. Только вот ни один навальненок ничего не может мне возразить. Даже про цены на газ ожидаемо слились. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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