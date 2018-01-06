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Новости
сегодня, 12:22
В праздничных богослужениях приняли участие более 18 тысяч жителей области
В ночь с 6 на 7 января 2018 года праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову, состоялись в 145 церквях и соборах Ивановской области.
По данным УМВД России по Ивановской области в них приняли участие порядка 18 300 жителей Ивановского региона.
В мероприятиях по охране общественного порядка были задействованы более 490 полицейских из различных служб и подразделений органов внутренних дел, а также 30 сотрудников частных охранных организаций.
Нарушений правопорядка и общественной безопасности не зарегистрировано.
По данным УМВД России по Ивановской области в них приняли участие порядка 18 300 жителей Ивановского региона.
В мероприятиях по охране общественного порядка были задействованы более 490 полицейских из различных служб и подразделений органов внутренних дел, а также 30 сотрудников частных охранных организаций.
Нарушений правопорядка и общественной безопасности не зарегистрировано.
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Комментарии (7)
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От слов грех, грешники.
В богослужениях приняли участие 18300 человек. Это 1,8%.
М-да...
Поклонская рассказала «Комсомольской правде», как будет встречать Новый год:
– Мама сварит холодец, приготовим сельдь под шубой. Я запеку утку с яблоками и черносливом.
Между тем Новый год приходится на период рождественского поста, с которым фаршированная утка не стыкуется ну просто никак!
– Красотка Поклонская дает предновогоднее интервью, в котором долго и сладострастно рассказывает о любимом новогоднем блюде и его поедании и приготовлении. И, разумеется, это оказывается жирная румяная уточка весом в два килограмма, – констатирует Невзоров. – Вот у этой православной фанатички в дни Рождественского поста, его самой строгой части хватает ума любовно, подробно и с дрожью в голосе описывать, как нужно надрезать, фаршировать, шинковать, набивать, запекать…
– Так что с Поклонской все понятно. Скорее всего, она прикидывается. Потому что такое отношение к посту и религиозный фанатизм полностью не совместны."