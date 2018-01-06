В праздничных богослужениях приняли участие более 18 тысяч жителей области

В ночь с 6 на 7 января 2018 года праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову, состоялись в 145 церквях и соборах Ивановской области.

По данным УМВД России по Ивановской области в них приняли участие порядка 18 300 жителей Ивановского региона.

В мероприятиях по охране общественного порядка были задействованы более 490 полицейских из различных служб и подразделений органов внутренних дел, а также 30 сотрудников частных охранных организаций.

Нарушений правопорядка и общественной безопасности не зарегистрировано.

поделиться ссылкой:

