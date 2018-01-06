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Новости

сегодня, 12:22

В праздничных богослужениях приняли участие более 18 тысяч жителей области

В ночь с 6 на 7 января 2018 года праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову, состоялись в 145 церквях и соборах Ивановской области.
По данным УМВД России по Ивановской области в них приняли участие порядка 18 300 жителей Ивановского региона.
В мероприятиях по охране общественного порядка были задействованы более 490 полицейских из различных служб и подразделений органов внутренних дел, а также 30 сотрудников частных охранных организаций.
Нарушений правопорядка и общественной безопасности не зарегистрировано.



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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • сегодня, 12:34
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							Я давно говорю богородское расширять надо. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Незнайка в Иванове								
							
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  • сегодня, 13:26
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							Всего полтора процента от населения области.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX 								
							
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  • сегодня, 16:46
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							В пределах погрешности.
    
От слов грех, грешники.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Brefodret								
							
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  • сегодня, 18:00
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							Численность населения Ивановской области 1023170 человек.
    
В богослужениях приняли участие 18300 человек. Это 1,8%.
    
М-да...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Brefodret								
							
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  • сегодня, 18:04
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							"Известный журналист Александр Невзоров уличил депутата Госдумы Наталью Поклонскую, известную своей демонстративной религиозностью, в попрании православных традиций. ...
    

    
Поклонская рассказала «Комсомольской правде», как будет встречать Новый год:
    

    
– Мама сварит холодец, приготовим сельдь под шубой. Я запеку утку с яблоками и черносливом.
    

    
Между тем Новый год приходится на период рождественского поста, с которым фаршированная утка не стыкуется ну просто никак!
    

    
– Красотка Поклонская дает предновогоднее интервью, в котором долго и сладострастно рассказывает о любимом новогоднем блюде и его поедании и приготовлении. И, разумеется, это оказывается жирная румяная уточка весом в два килограмма, – констатирует Невзоров. – Вот у этой православной фанатички в дни Рождественского поста, его самой строгой части хватает ума любовно, подробно и с дрожью в голосе описывать, как нужно надрезать, фаршировать, шинковать, набивать, запекать…
    

    
– Так что с Поклонской все понятно. Скорее всего, она прикидывается. Потому что такое отношение к посту и религиозный фанатизм полностью не совместны."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • сегодня, 18:34
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							А казаки видимо водку кушали - ни слова о них... Что то паства какая то не организованная с тала. Пора вводить в закон раздел Уголовного Кодекса царской России «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. Сразу повысится посещение таких меропреятий, а в крещение из проруби не вытащишь. А то гражданин Уткин мелко плавает - царя ему подавай...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дурило								
							
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  • 6 минут назад
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							Заголовок в СМИ: "По официальным данным Рождественские службы посетило 1,78% россиян. А Гундяев и Ко всё  утверждают, что в России 80% православных. И под это гребут недвижимость и деньги налогоплательщиков из бюджета.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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