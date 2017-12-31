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Барс: год в новом статусе
Телеканал "Барс+" - первый и единственный обязательный общедоступный региональный телеканал в Ивановской области
Для медиагруппы «Барс» 2017 год стал годом приобретения особого статуса.
В феврале 2017 года 24-часовой телеканал «Барс+» избран Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию первым и единственным обязательным общедоступным региональным телеканалом в Ивановской области. (Так называемым каналом "21-ой кнопки")
В 2017 году канал на равных конкурировал с федеральными "монстрами эфира".Три вечерних выпуска "Губернии" (18:30, 19:30, 20:30) ежедневно набирают до 14% рейтинга, а с учетом повторов аудитория достигает 17%.
Это достигается в том числе и тем, что программа (в отличие от конкурирующих с ней региональных продуктов) выходит 30-минутным выпуском (в 2 раза продолжительнее) и трижды в праймовое время, позволяя "собрать" максимальное количество аудитории.
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