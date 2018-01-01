Ремонт и строительство дорог в регионе: парадоксы

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Чиновники говорят о буме в дорожном строительстве и масштабных проектах. От рядовых водителей мы слышим трудно переводимые местные наречия, когда они рассказывают о ямах. Понятно, что все дороги сразу отремонтировать невозможно. Но иногда приоритеты в тратах даже того небольшого дорожного бюджета, что у нас есть, вызывают искреннее недоумение. А вот в Комсомольском районе после ремонта дороги местные жители и вовсе плачут – мол, лучше бы не ремонтировали. О дорожных парадоксах – в нашем репортаже.

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