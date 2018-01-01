Руководитель миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии предложил призвать на царство Владимира Первого

"Стоит напомнить, что в 2021 году - 300-летие Российской империи.

Хочется верить, что к юбилею последует окончательный консервативный поворот в России.

Да здравствует Российская империя!

Да здравствует Государь император Владимир I Владимирович!

Боже, Царя храни!

И да здравствует Конституционное собрание, провозглашающее восстановление Империи и призывающее на царство Владимира Владимировича Путина!

Представим себе ... торжественное провозглашение правопреемственности с Российской империей и СССР. Хотелось бы до этого дожить".



Далее игумен Виталий пояснил свою позицию:

"Монархия и капитализм - совершенно разные вещи. Император стоит над сословиями и корпоративными интересами, тем более - над частными интересами... Все в России привыкли, что если говорят о монархии - то как о наследственной власти Бурбонов, Романовых и т.д. Но монархия изначально, в римско-византийском смысле - другая. Республиканская. Без наследования престола".



Поясняя, в каких границах он хотел бы видеть новую Империю, игумен Виталий заявил, что границы Империи должны иметь новую конфигурацию: "В границах Ялты с Потсдамом будет маловато... (Даже если в границы включить Варшавский договор) - маловато, геополитически - недостаточно. Нужна новая конфигурация".

"Проблема СССР заключалась именно в этой недостаточности, нереализованности до конца целей второй части мировой войны. Думаю, (такими целями была) Евразия".



Технология изменения видится игумену в изменении Конституции:

«Ст.135 Конституции России, гражданином которой я являюсь, предусматривает созыв Конституционного собрания для выработки новой Конституции. Это Конституционное собрание вполне может возродить Российскую Империю…

Конституционное собрание согласно 135 статье Конституции меняет Конституцию, провозглашает восстановление Империи и избирает Путина пожизненным императором. Что не так?..

Один Бог. Одна Империя. Один император. Это византийская формула. Времен святого императора Юстиниана (6 век по Р.Х.)

Россия предельно монархична, что показывают и Сталин, и Путин. Просто надо оформить ее не в стиле Ивана Васильевича, меняющего профессию».



Отвечая на вопрос, что предполагается делать с теми, кто за за президентскую республику или за генерального секретаря, игумен ответил: «Три месяца работы телевизора, подробные объяснения… Конституционное собрание. Уговоров не потребуется»

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(1)

70