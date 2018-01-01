Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 22:31

МЧС проверил 13 храмов в Иванове, где состоятся ночные Рождественские богослужения

В период подготовки к проведению Рождественских праздников, сотрудники ОНД города Иваново и Главного управления МЧС России по Ивановской области провели обследования в культовых учреждениях, задействованных в проведении праздника Рождества Христова.

На территории областного центра расположено 13 церквей и храмов, в которых состоятся ночные Рождественские богослужения.
В ходе проведения обследований с сотрудниками (служителями) церкви проведены собрания по вопросу обеспечения пожарной безопасности; были проверены состояния эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения; розданы информационные и агитационные материалы в виде листовок и памяток.

В ходе профилактических обследований нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Настоятелям храмов даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах Русской православной церкви.

6 и 7 января патрулирование водных объектов Ивановской области будет проводиться с привлечением всего инспекторского состава ГИМС и техники, с задачей прикрыть 100% мест массового выхода людей на лёд.
В местах, где толщина льда ниже 7 сантиметров, установлены знаки безопасности и администрациями муниципальных образований введён запрет выхода на лёд, в отношении нарушителей будут составлены административные материалы.



  • оцените новость:
  • (2)
  • 250
  • 3







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ivnff37								
							
    • 
							
  • вчера, 23:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бооожеее царяяяя храниии !!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ivnff37								
							
    • 
							
  • вчера, 23:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чего там внизу другой новости комментарии закрыты, я хотел про Всенощное Бдение написать, как я бдел сёдня ??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									bv_3345								
							
    • 
							
  • сегодня, 02:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"В Кинешме не смогли собрать подписи в поддержку Путина без административного ресурса. Нужные голоса искали среди бюджетников и чиновников. ...
    
История со сбором подписей за Владимира Путина показательна по нескольким позициям. Удивительно, что при очевидном для всех высоком рейтинге Президента России, поддержку ему по-прежнему ищут среди бюджетников и чиновников, как и то что все установки Кремля на периферии будут исполнять проверенными административными методами."
    
(с) Кинешемец.ру								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •