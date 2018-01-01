МЧС проверил 13 храмов в Иванове, где состоятся ночные Рождественские богослужения

В период подготовки к проведению Рождественских праздников, сотрудники ОНД города Иваново и Главного управления МЧС России по Ивановской области провели обследования в культовых учреждениях, задействованных в проведении праздника Рождества Христова.



На территории областного центра расположено 13 церквей и храмов, в которых состоятся ночные Рождественские богослужения.

В ходе проведения обследований с сотрудниками (служителями) церкви проведены собрания по вопросу обеспечения пожарной безопасности; были проверены состояния эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения; розданы информационные и агитационные материалы в виде листовок и памяток.



В ходе профилактических обследований нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Настоятелям храмов даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах Русской православной церкви.



6 и 7 января патрулирование водных объектов Ивановской области будет проводиться с привлечением всего инспекторского состава ГИМС и техники, с задачей прикрыть 100% мест массового выхода людей на лёд.

В местах, где толщина льда ниже 7 сантиметров, установлены знаки безопасности и администрациями муниципальных образований введён запрет выхода на лёд, в отношении нарушителей будут составлены административные материалы.



поделиться ссылкой:

