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вчера, 22:31
МЧС проверил 13 храмов в Иванове, где состоятся ночные Рождественские богослужения
В период подготовки к проведению Рождественских праздников, сотрудники ОНД города Иваново и Главного управления МЧС России по Ивановской области провели обследования в культовых учреждениях, задействованных в проведении праздника Рождества Христова.
На территории областного центра расположено 13 церквей и храмов, в которых состоятся ночные Рождественские богослужения.
В ходе проведения обследований с сотрудниками (служителями) церкви проведены собрания по вопросу обеспечения пожарной безопасности; были проверены состояния эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения; розданы информационные и агитационные материалы в виде листовок и памяток.
В ходе профилактических обследований нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Настоятелям храмов даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах Русской православной церкви.
6 и 7 января патрулирование водных объектов Ивановской области будет проводиться с привлечением всего инспекторского состава ГИМС и техники, с задачей прикрыть 100% мест массового выхода людей на лёд.
В местах, где толщина льда ниже 7 сантиметров, установлены знаки безопасности и администрациями муниципальных образований введён запрет выхода на лёд, в отношении нарушителей будут составлены административные материалы.
На территории областного центра расположено 13 церквей и храмов, в которых состоятся ночные Рождественские богослужения.
В ходе проведения обследований с сотрудниками (служителями) церкви проведены собрания по вопросу обеспечения пожарной безопасности; были проверены состояния эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения; розданы информационные и агитационные материалы в виде листовок и памяток.
В ходе профилактических обследований нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Настоятелям храмов даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах Русской православной церкви.
6 и 7 января патрулирование водных объектов Ивановской области будет проводиться с привлечением всего инспекторского состава ГИМС и техники, с задачей прикрыть 100% мест массового выхода людей на лёд.
В местах, где толщина льда ниже 7 сантиметров, установлены знаки безопасности и администрациями муниципальных образований введён запрет выхода на лёд, в отношении нарушителей будут составлены административные материалы.
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История со сбором подписей за Владимира Путина показательна по нескольким позициям. Удивительно, что при очевидном для всех высоком рейтинге Президента России, поддержку ему по-прежнему ищут среди бюджетников и чиновников, как и то что все установки Кремля на периферии будут исполнять проверенными административными методами."
(с) Кинешемец.ру