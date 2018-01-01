Рождество Христово: время богослужений и послание митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского

6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф совершил Божественную литургию и великую вечерню в Успенском кафедральном соборе города Иваново.



Расписание богослужений в Успенском кафедральном соборе



6 января

23:00 – Великое повечерие с литией,

Утреня с полиелеем,

Божественная Литургия свт. Василия Великого.

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