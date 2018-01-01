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вчера, 22:00

Рождество Христово: время богослужений и послание митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского

6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф совершил Божественную литургию и великую вечерню в Успенском кафедральном соборе города Иваново.

Расписание богослужений в Успенском кафедральном соборе
 
6 января
23:00 – Великое повечерие с литией,
Утреня с полиелеем,
Божественная Литургия свт. Василия Великого.

7 января
Придел апостола и евангелиста Иоанна Богослова:
08:40 – Поздняя Божественная Литургия свт. Василия Великого.
16:20 – Панихида.
17:00 – Всенощное Бдение

С Рождественским посланием митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа можно ознакомиться ЗДЕСЬ.




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