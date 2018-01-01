Реформы, программы и проекты 2017 года: мусор, дворы, капремонт

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Если провести опрос граждан, то самой злободневной темой уходящего года в области, вероятней всего, станет мусорная реформа. Спору нет – наводить порядок на этом рынке давно пора, но у нас ведь как получилось: сначала ввязались в драку, не разобравшись, что к чему, теперь расхлебываем. Наш корреспондент в своем репортаже вспомнил и еще два проекта года – дележку сотен миллионов рублей на благоустройство наших городов и продолжение программы по капремонту многоквартирных домов.

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