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сегодня, 17:22

Реформы, программы и проекты 2017 года: мусор, дворы, капремонт

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Если провести опрос граждан, то самой злободневной темой уходящего года в области, вероятней всего, станет мусорная реформа. Спору нет – наводить порядок на этом рынке давно пора, но у нас ведь как получилось: сначала ввязались в драку, не разобравшись, что к чему, теперь расхлебываем. Наш корреспондент в своем репортаже вспомнил и еще два проекта года –  дележку сотен миллионов рублей на благоустройство наших городов и продолжение программы по капремонту многоквартирных домов.



ключевые слова: мусор дворы благоустройство капремонт
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пассажирский автобус врезался в столб
				
сегодня, 07:51

				

				В Ивановской области пассажирский автобус врезался в столб 
									
								

					
	 Двое пострадавших (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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