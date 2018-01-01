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Новости

1 минуту назад

В Ивановской области пассажирский автобус врезался в столб

Двое пострадавших (фото)

ДТП случилось 5 января около часа дня на 101-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Тейковском районе. 51-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

Как нам сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали два пассажира: 79-летняя бабушка и 62-летний мужчина. У первой – ушибы лица, у второго – травма шейного отдела позвоночника и ушиб кисти.

Водитель был трезв. На него составлен административный материал по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (разная резина).



ключевые слова: ДТП автобус пассажиры
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