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Новости

сегодня, 14:34

20-летняя ивановка совершила кражу в туалете

Криминальный инцидент произошел в торговом центре

31-летняя работница одного из ивановских торговых центров забыла в туалете ТЦ свой сотовый телефон. А когда вернулась за ним – его и след простыл. Женщина обратилась в полицию, и та, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснила, кто позарился на чужое. Подозреваемой в краже мобильника оказалась одна из посетительниц (торгового центра и туалета, соответственно) – 20-летняя ивановка.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража туалет полиция
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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  • 
								
									мурка								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							почему кражу... одна прое..., другая нашла.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндаpбиeв								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Одна щель, выпялив зенки, по-рала и забыла, другая, от радости раскрывши хлебальничек, не помня о камерах, спи-дила.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Наташка111								
							
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  • сегодня, 16:45
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    • 
										+1
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							Почему это кража!? Получается если я на улице 500 рублей найду это тоже кража? Бред... может она объявления хотела дать о пропаже... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									кыcя								
							
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  • сегодня, 16:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Если не совсем глупая то так ментам и скажет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 17:12
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										-1
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							Если на улице, без камер и свидетелей, то не кража. Кража если в туалете взяла и не побрезговала.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Карл_Брокманн								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как бэ деньги они на предъявителя. :) На них не написано чьи. :) Хрен докажешь хоть с камерами, хоть со свидетелями. :) Кстати свидетелями чего? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									кыcя								
							
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  • сегодня, 16:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							В туалетах камеры стоят???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 17:30
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										+1
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							В туалете и то уже никак без телефона? Осталось ещё в баню его взять, и, желательно, там на зарядку поставить.
    
А ещё ходят слухи, что если уши заткнуть наушниками с громкой музыкой, рожу уткнуть в мобилу, а на башку надеть капюшон - то на дороге становишься бессмертным.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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