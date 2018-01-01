20-летняя ивановка совершила кражу в туалете

Криминальный инцидент произошел в торговом центре

31-летняя работница одного из ивановских торговых центров забыла в туалете ТЦ свой сотовый телефон. А когда вернулась за ним – его и след простыл. Женщина обратилась в полицию, и та, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснила, кто позарился на чужое. Подозреваемой в краже мобильника оказалась одна из посетительниц (торгового центра и туалета, соответственно) – 20-летняя ивановка.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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