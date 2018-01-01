В Иванове лже-сотрудник ГИБДД «развел» организатора корпоративов

Полиция разыскивает афериста

В полицию с заявлением обратился 41-летний житель Кохмы. Мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой ивановских мошенников.

Заявитель рассказал, что на его телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником ГИБДД, который попросил организовать для его подчинённых корпоратив. Поскольку потерпевший является организатором праздников, звонок его не удивил. Далее мошенник предложил потерпевшему подъехать в отдел для заключения договора, а по пути купить ему 4 бутылки коньяка и положить на счет мобильного 10 000 рублей, пообещав при встрече возместить все затраченные деньги. Выполнив условия афериста, мужчина приехал по указанному адресу, где ему сообщили, что такой сотрудник никогда не работал, и порекомендовали обратиться с заявлением в полицию.

«В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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