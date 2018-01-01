Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:13

В Иванове лже-сотрудник ГИБДД «развел» организатора корпоративов

Полиция разыскивает афериста

В полицию с заявлением обратился 41-летний житель Кохмы. Мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой ивановских мошенников.

Заявитель рассказал, что на его телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником ГИБДД, который попросил организовать для его подчинённых корпоратив. Поскольку потерпевший является организатором праздников, звонок его не удивил. Далее мошенник предложил потерпевшему подъехать в отдел для заключения договора, а по пути купить ему 4 бутылки коньяка и положить на счет мобильного 10 000 рублей, пообещав при встрече возместить все затраченные деньги. Выполнив условия афериста, мужчина приехал по указанному адресу, где ему сообщили, что такой сотрудник никогда не работал, и порекомендовали обратиться с заявлением в полицию.

«В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество корпоратив полиция
  • оцените новость:
  • (5)
  • 2302
  • 8







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (8)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Владимир *								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							АЛЕНЬ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лошара))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Екатерина С								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Меня точь в точь пытались так развести 2 месяца назад, не получилось, звонят с зоны - разыгрывают целый спектакль, не дают одуматься надо ехать прямо сейчас и по дороге купите коньяк и положите деньги на телефон, вы же хотите заработать деньги, поэтому в кризис идете на любые условия. Я понимаю этого человека,может так попасться любой, но у него мало опыта, доверчивый								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Яндаpбиeв								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ДЕБИЛ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							<и положить на счет мобильного 10 000 рублей>
    
Всего-то. И ведь положил, чучело. Неужели не возникает мысли, хотя бы, зачем
    
столько денег на мобилу. Тем более, уж сколько раз сообщали про подобные разводы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									aqwerty								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Предполагаю, звонили тоже из Кохмы (с жилЗоны) )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Владимир Pavlinov								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мда...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Карл_Брокманн								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не переведутся никогда дураки на земле русской. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •