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сегодня, 11:14

ДТП, пожары, обрушения: трагедии 2017 года

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К сожалению, каждый год не обходится без сообщений о страшных трагедиях и чрезвычайных событиях. Зачастую это происходит от игнорирования элементарных правил безопасности. К примеру, на нашем сайте IvanovoNews мы весь год размещали ролики, где водители самым наглым образом нарушают правила дорожного движения – люди рискуют жизнями, чтобы приехать на работу на 2-3 минуты раньше.

О трагедиях 2017 года - ДТП, пожарах, обрушениях - в нашем репортаже.



ключевые слова: трагедия ДТП пожар обрушение
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