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вчера, 22:44
В центре Шуи произошел крупный пожар
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров (видео)
Крупный пожар произошел сегодня в Шуе на улице Свердлова, 35. Практически полностью сгорело неэксплуатируемое здание. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 36 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается. По некоторым данным, сгоревшее здание ранее принадлежало местному военкомату.
Видео: ВКонтакте / Иваново
ключевые слова: пожар
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- Дурилосегодня, 00:29В центре города здания не горят сами по себе. Тем более заброшенные.
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- Иван Ивановсегодня, 01:28Здание находится на территории бывшей вч, раньше охранялось срочниками, в 2016 охрану сняли. Загорелся весь второй этаж. С какого перепуга? Однозначно, поджог