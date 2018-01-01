В центре Шуи произошел крупный пожар

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров (видео)

Крупный пожар произошел сегодня в Шуе на улице Свердлова, 35. Практически полностью сгорело неэксплуатируемое здание. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 36 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается. По некоторым данным, сгоревшее здание ранее принадлежало местному военкомату.

Видео: ВКонтакте / Иваново

поделиться ссылкой:

