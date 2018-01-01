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Новости

вчера, 22:44

В центре Шуи произошел крупный пожар

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров (видео)

Крупный пожар произошел сегодня в Шуе на улице Свердлова, 35. Практически полностью сгорело неэксплуатируемое здание. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 36 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается. По некоторым данным, сгоревшее здание ранее принадлежало местному военкомату.

Видео: ВКонтакте / Иваново



ключевые слова: пожар
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Дурило								
							
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							В центре города здания не горят сами по себе. Тем более заброшенные.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Здание находится на территории бывшей вч, раньше охранялось срочниками, в 2016 охрану сняли. Загорелся весь второй этаж. С какого перепуга? Однозначно, поджог								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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