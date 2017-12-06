Конкурс видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017»: лось против барана

До конца голосования осталась неделя

Продолжается голосование по конкурсу видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017». Весь год вы присылали в нашу редакцию интересное видео, которое сами снимали. Мы отобрали 21, на наш взгляд, лучший ролик. И сейчас вы выбираете из них трех победителей. Для этого надо просто зайти на страницу с конкурсом (ссылка на нее указана вверху главной страницы сайта как рубрика «Народный корреспондент – 2017») и проголосовать за понравившиеся видео. Победят ролики, получившие наибольшее количество голосов.

3 ПОБЕДИТЕЛЯ НАШЕГО КОНКУРСА ПОЛУЧАТ НОВОГОДНИЕ «ЗОЛОТЫЕ» ПОДАРКИ ОТ МЕДИАГРУППЫ «БАРС».

Голосование будет прекращено 10 января 2018 в 24:00.

Награждение победителей состоится 12 января 2018 года.

По состоянию на 16:00 4 января 2018 года лидеры народного голосования выглядят так. На первом месте – видеозапись падения дерева на женщину с ребенком (287 голосов). На втором месте – ролик о том, как водитель фуры помог бабушке перейти дорогу (96 голосов). А вот за третье место борются две народных видеоновости: «Лось в Иванове выскочил перед машиной среди многоквартирных домов» (75 голосов) и «В Иванове баран сбежал от заклания на Курбан-байрам и носился по улицам города» (67 голосов).

Интересно, кто же в итоге победит – лось или баран? Голосуем! До 10 января есть еще время.

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