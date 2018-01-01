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Новости

сегодня, 15:50

Житель Фурманова избил участников застолья табуреткой

Полиция проводит проверку

В Фурмановскую центральную районную больницу обратились 30-летний мужчина и 58-летняя женщина, у обоих врачи диагностировали ушибы лица и рук, а также алкогольное опьянение. Пациенты утверждали, что удары им нанес знакомый во время застолья.

Медики сообщили о случившемся в полицию. И вскоре обстоятельства криминально происшествия были установлены. Выяснилось, что во время конфликтной ситуации ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель избил мужчину и женщину деревянной табуреткой. А когда та сломалась, стал наносить удары ножной от нее.

«По факту случившегося полицейскими проводится проверка. Устанавливается степень тяжести причиненных телесных повреждений. Решается вопрос о процессуальном решении», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: конфликт избиение травмы полиция
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