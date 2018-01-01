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Новости

сегодня, 15:37

В Ивановской области автомобилистка насмерть сбила бабушку

Личность погибшей пока не установлена

Трагедия произошла 3 января около 16:45 на 4-м километре автодороги Родники-Острецово-Межи в Родниковском районе. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, 51-летняя автомобилистка, управляя иномаркой Hyundai Tucson, сбила пешехода – пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась на месте аварии. Личность погибшей пока не установлена, на вид ей более 70 лет. По словам водителя, женщина-пешеход шла по полосе движения автотранспорта, в сумерках она не была заметна.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд гибель
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