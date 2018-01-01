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сегодня, 15:25
Как быстро будет летать «Ласточка» Иваново-Москва
И когда самолеты полетят в Турцию из ивановского аэропорта (видео)
Похоже, все-таки сдвинется с мертвой точки проект «Ласточка», а в Кинешму станут заходить туристические суда. Смотрите репортаж о том, как развязываются наши старые транспортные узлы-проблемы.
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