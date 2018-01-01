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Новости

сегодня, 15:25

Как быстро будет летать «Ласточка» Иваново-Москва

И когда самолеты полетят в Турцию из ивановского аэропорта (видео)

Похоже, все-таки сдвинется с мертвой точки проект «Ласточка», а в Кинешму станут заходить туристические суда. Смотрите репортаж о том, как развязываются наши старые транспортные узлы-проблемы.



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									retort2018								
							
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  • сегодня, 16:41
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							Опять новости в будущем времени.
    
Сначала сделайте - потом сообщайте.
    

    
Сначала пустите движение поездов - потом сообщайте.
    
Сначала создайте новые авиамаршруты - потом сообщайте.
    
Сначала постройте комбинат синтетического волокна - потом сообщайте.
    

    
ВЫ ЗАКОЛЕБАЛИ КОРМИТЬ НАС НОВОСТЯМИ О ТОМ, ЧЕГО ЕЩЕ НЕТ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лежневский тракторный завод								
							
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  • сегодня, 17:25
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							Придёт время прилетят ласточки - стрижи  вот тогда то и посмотрим насколько они быстры. Ну ,если блекотание едрисни сбудется и цена будет подходящя буду в Москвабад ездить,как бы на работу,всего скорей вахтёром по нынешному охранником,опасаюсь конурентов правда,здесь с работой напруга многие ломанутся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 17:37
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							вы цены знаете на все это благо цивилизации?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Winter								
							
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  • сегодня, 18:22
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							Конечно,точно никто пока не знает.Какие Ваши предположения?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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