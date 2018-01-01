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Полиция разыскивает предполагаемого убийцу трех человек в Иванове
ФотоПолицией разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении (убийстве трех человек в Иванове) - Либин Василий Васильевич, 1980 года рождения.
Приметы: рост 180 -185 см, крепкого телосложения, волосы русые.
Был одет: куртка болоньевая темного цвета с красной подкладкой, джинсы, кроссовки.
Особая примета: возможно, имеет повреждение руки.
Информацию о месте нахождения разыскиваемого можно направлять в личные сообщения или сообщать по телефону дежурной части УМВД региона: 8 (4932) 527-002.
Как мы сообщали ранее, 1 января 2018 года в частном доме во Фрунзенском районе Иванова были найдены мёртвые тела трёх человек - 47-летний хозяин дома, его сожительница и ещё один мужчина. Было установлено, что все трое были убиты.
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