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сегодня, 13:54

Полиция разыскивает предполагаемого убийцу трех человек в Иванове

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Полицией разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении (убийстве трех человек в Иванове) - Либин Василий Васильевич, 1980 года рождения.
Приметы: рост 180 -185 см, крепкого телосложения, волосы русые.
Был одет: куртка болоньевая темного цвета с красной подкладкой, джинсы, кроссовки.
Особая примета: возможно, имеет повреждение руки.
Информацию о месте нахождения разыскиваемого можно направлять в личные сообщения или сообщать по телефону дежурной части УМВД региона: 8 (4932) 527-002.

Как мы сообщали ранее, 1 января 2018 года в частном доме во Фрунзенском районе Иванова были найдены мёртвые тела трёх человек - 47-летний хозяин дома, его сожительница и ещё один мужчина. Было установлено, что все трое были убиты.


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