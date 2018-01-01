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Новости

31 секунду назад

В Иванове двое детей и мужчина пострадали, запуская фейерверки

У взрослого – разрушение глазного яблока

Инцидент произошел 1 января в областном центре. При использовании пиротехники пострадали три человека. Мужчина с разрушением глазного яблока и ребенок с ожогами кистей рук были доставлены в областную клиническую больницу. Еще один ребенок получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области со ссылкой на управление медицины катастроф.



ключевые слова: пиротехника фейерверки пострадавшие
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