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4 секунды назад
Станислав Воскресенский: первые 75 дней работы губернатором
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Политическое событие года – назначение нового губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. За эти 2,5 месяца он объехал почти половину области, встретился с десятком общественных и профессиональных групп. Мы с вами знаем, что Ивановская область – совсем не подарок. Он хочет доказать – и, наверное, в первую очередь себе, - что сломать негативный тренд и изменить жизнь к лучшему - возможно.
О первых 75 днях работы Воскресенского в области – в нашем репортаже.
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