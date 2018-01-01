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сегодня, 15:46

Шок года: собак сжигали заживо, а они мстили, нападая на детей

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Страшные истории о животных и людях будоражили Иваново весь год. Мертвые животные и содранные шкуры обнаружили в марте в районе Меланжевого комбината. В колодце неподалеку - кости и черепа животных. Экспертизы доказали: собак травили, оглушали и снимали с них  скальп.

А потом собаки начали нападать на детей… В ноябре 9-летний мальчик был доставлен в больницу с множественными укусами рук, головы и шеи - на него напала свора бездомных псов. В реанимацию ребенка доставили в тяжелом состоянии, а затем отправили в Москву. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

После этого случая власти заявили, что необходимо системно подойти к решению проблемы. Подробности – в нашем репортаже



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