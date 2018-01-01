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1 января инспекторы ГИБДД задержали в Ивановской области 19 нетрезвых водителей
1 января в 08:00 на 37 километре автодороги Тейково – Г.Посад 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Лифан 214801, совершил опрокидывание в кювет. С сотрясением головного мозга и ушибами после оказания медицинской помощи он был оставлен на месте ДТП. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
Наказание в виде 12 суток административного ареста назначил Советский районный суд еще одному любителю сесть за руль в нетрезвом состоянии. Теперь 23-летний молодой человек, помимо всего прочего, управлявший автомобилем еще и без водительского удостоверения, проведет все новогодние праздники в камере.
Наказание в виде 12 суток административного ареста назначил Советский районный суд еще одному любителю сесть за руль в нетрезвом состоянии. Теперь 23-летний молодой человек, помимо всего прочего, управлявший автомобилем еще и без водительского удостоверения, проведет все новогодние праздники в камере.
Управление ГИБДД просит сообщать информацию о фактах управления транспортным средством нетрезвым водителем по телефону 32-50-38 или в мобильном приложении Viber по номеру +79065129867. Сообщение должно содержать: сведения о гос.номере, марке, модели, цвете авто, место, где автомобиль был замечен или информацию о том, куда он направляется.
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