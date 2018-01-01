Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:37

1 января инспекторы ГИБДД задержали в Ивановской области 19 нетрезвых водителей

1 января в 08:00 на 37 километре автодороги Тейково – Г.Посад  34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Лифан 214801, совершил опрокидывание в кювет. С сотрясением головного мозга и ушибами после оказания медицинской помощи он был оставлен на месте ДТП. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Наказание в виде 12 суток административного ареста назначил Советский районный суд еще одному любителю сесть за руль в нетрезвом состоянии. Теперь 23-летний молодой человек, помимо всего прочего, управлявший автомобилем еще и без водительского удостоверения, проведет все новогодние праздники в камере.

Управление ГИБДД просит сообщать информацию о фактах управления транспортным средством нетрезвым водителем по телефону 32-50-38 или в мобильном приложении Viber по номеру +79065129867. Сообщение должно содержать: сведения о гос.номере, марке, модели, цвете авто, место, где автомобиль был замечен или информацию о том, куда он направляется.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 1209
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Nerdog33								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нидерланды в ближайшие дни обнародуют имена причастных к гибели малазийского "Боинга", сбитого над Донбассом.
    

    
Следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Костя Горбатый								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С 29 января 2018 года санкции США будут применяться не только к компаниям, попавшим в санкционный список, но и к любым их контрагентам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Костя Горбатый								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В законодательном собрании Башкирии впервые обсудили выброс рутения.
    

    
Из выступления начальника управления по гидрометеорологии Башкирии выяснилось, что о выбросе рутения стало известно только благодаря тому, что радиоактивное облако пошло на Европу и там зафиксировали превышение среднего значения по рутению. Зарубежные СМИ забили тревогу, и только после этого Уральское управление по гидрометеорологии стало проводить анализы.
    

    
ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЗАРУБЕЖНЫМ СМИ. Вот итог 17 лет правления Путина: о техногенной катастрофе в нашей стране мы можем узнать только от иностранных журналистов.
    

    
Голосуйте за Путина в марте, если хотите сдохнуть от очередного радиоактивного облака, которое накроет Россию, - а мы об этом даже не узнаем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Костя Горбатый								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"В то время передвигались над нами потоки с востока на запад, поэтому первыми обнаружили, естественно, наши коллеги на западе, поскольку они, вероятно, проводят более детальные наблюдения за воздухом. Что касается изотопов — мы их вообще не наблюдаем. Если бы в то время наблюдался стандартный западный перенос, то вся эта воздушная масса сместилась бы на Сибирь и никакие европейцы бы об этом не узнали, и мы с вами никогда об этом не узнали и не почувствовали, как мы все это делаем на протяжении, наверно, лет пятидесяти."
    
(с) Вилора Горохольская, начальник управления Башгидромета								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня